2°ÌÀ¶¿åvs3°ÌÄ¹ºê¤Ï¥É¥í¡¼·èÃå¡Ä¼ó°Ì¡¦²£ÉÍFC¤Ï4È¯µÕÅ¾¾¡Íø¤Ç16ÀïÌµÇÔ¡¿J2Âè30Àá

2024明治安田J2リーグ第30節の8試合が7日に行われた。暫定2位の清水エスパルスと3位V・ファーレン長崎が勝ち点差「8」で直接対決。24分、マテウス・ジェズスが見事なコントロールショットを叩き込んで長崎が先制する。1点ビハインドで折り返した清水は、50分にロングカウンターからルーカス・ブラガが同点ゴールをマーク。その後も押し込んだ清水だったが、逆転の1点は奪えず、1−1の痛み分けに終わった。

■第30節

■暫定順位表

■第31節の対戦カード

暫定首位の横浜FCは、敵地で愛媛FCと対戦。20分に愛媛の先制を許したものの、31分に裏へ抜け出した山根永遠の折り返しに盒桐樹が合わせて試合を振り出しに戻す。横浜FCは70分、右からのクロスに櫻川ソロモンが頭で合わせて逆転成功。さらに79分にはコーナーキックから再び櫻川がヘディングシュートを叩き込み、横浜FCがリードを広げた。そして試合終了間際にユーリ・ララがダメ押しの4点目を奪って勝利した横浜FCは、4連勝で16戦無敗となり、清水との暫定勝ち点差を「4」に広げた。ジェフユナイテッド千葉は、好調の小森飛絢が2ゴールを挙げるなど、ホームで4得点を奪って水戸ホーリーホックに大勝。いわきFCは谷村海那の2ゴールなど、敵地で鹿児島ユナイテッドFC相手に3−1の勝利を収めた。モンテディオ山形は土居聖真らが得点を挙げて大分トリニータを3−0で撃破。徳島ヴォルティスは退場者を出しながらもレノファ山口FCから逃げ切り、4試合ぶりの白星を挙げた。18位の栃木SCは藤枝MYFCに敗れて5戦未勝利に。最下位ザスパ群馬は今季初の連勝ならず、ベガルタ仙台と引き分けた。今節の試合結果と暫定順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼9月7日(土)清水エスパルス 1−1 V・ファーレン長崎ザスパ群馬 0−0 ベガルタ仙台ジェフユナイテッド千葉 4−0 水戸ホーリーホック藤枝MYFC 1−0 栃木SCレノファ山口FC 1−2 徳島ヴォルティス愛媛FC 1−4 横浜FC大分トリニータ 0−3 モンテディオ山形鹿児島ユナイテッドFC 1−3 いわきFC▼9月8日(日)18:00 ファジアーノ岡山 vs ブラウブリッツ秋田▼9月11日(水)19:00 ヴァンフォーレ甲府 vs ロアッソ熊本※()内は勝ち点/得失点差1位 横浜FC(66/+36)2位 清水(62/+23)3位 長崎(54/+21)4位 仙台(51/+3)5位 岡山(48/+13)6位 山口(47/+6)7位 千葉(46/+18)8位 いわき(46/+13)9位 山形(42/+3)10位 藤枝(42/−10)11位 徳島(39/−7)12位 甲府(38/+1)13位 愛媛(38/−13)14位 秋田(36/−1)15位 水戸(35/−7)16位 大分(32/−13)17位 熊本(30/−15)18位 栃木(26/−23)19位 鹿児島(23/−23)20位 群馬(17/−25)▼9月14日(土)18:00 仙台 vs 藤枝18:30 清水 vs 山口19:00 秋田 vs 千葉19:00 山形 vs 群馬19:00 岡山 vs 愛媛19:00 徳島 vs 大分▼9月15日(日)16:00 いわき vs 長崎18:00 横浜FC vs 甲府18:00 鹿児島 vs 熊本19:00 栃木 vs 水戸