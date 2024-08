「Picdot(ピックドット)」は、8月20日(火)に名古屋に日本1号店をオープンしました。

Picdot名古屋店

「Picdot(ピックドット)」は、8月20日(火)に名古屋に日本1号店をオープン☆

Picdotは2023年に韓国・聖水洞に1号店をオープンしました。

これまで韓国で築いてきたブランドのアイデンティティをさらに拡大していくため、今回の名古屋店オープンに先立ち韓国本社のチームが直接日本現地を訪問し、インテリアの配置からカメラのセッティングまで綿密に設計を行いました。

Picdot名古屋店は、海外店舗であるにもかかわらずブランド固有のアイデンティティを維持することに成功し、韓国の店舗そのものの雰囲気を演出しています。

▼ Picdot(ピックドット)とは?

まるでフォトスタジオでカメラマンが撮影したような高クオリティの写真を、簡単にあっという間に撮影できるという点で大好評のセルフフォトブースブランドです。

韓国の新しい文化として定着した「韓国式プリクラ」を独特なクオリティで表現する点が人気を博し、K-POPコラボを前面に押し出したマーケティングではなく、固有の色味とPicdotが特許を持つ“コンセプトルーム”が世界的に愛されています。

日本進出前から、最新ファッション&カルチャー情報誌「GINZA」による【カルチャー特集2024】内「韓国最新カルチャー」ページ内で取り上げられ、フジテレビ「おったまげワールド」でも“コンセプトルーム”を持つセルフフォトブースとして紹介され、大きな話題を呼びました。

▼Picdot名古屋店

日本1号店となる名古屋店では名古屋店限定のフレームを設置し、特別な体験を提供します。

・業界初!航空機内をコンセプトにした「Picdot PASSルーム」

・韓国/弘大フラッグシップストアで初公開された「Picdot COURTテニスルーム」

・日本のお客様に似合う落ち着いた雰囲気の「Picdot Cocoa Gray カラールーム」

Picdotは韓国文化に深い興味を持つ日本のZ世代に特別な空間体験を提供し、オリジナルの柔らかくふわふわした白っぽい雰囲気の写真を撮影・受け取れます。

【Picdot名古屋店情報】

●所在地 :愛知県名古屋市中区大須3丁目10-35 2階

●営業時間:AM 11:00 〜 PM 11:00

●料金 :ノーマルアングル 500円〜600円

ハイアングル 600円〜700円

※お選びいただくフレームによって金額が変動します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「韓国式プリクラ」を表現したセルフフォトブース!Picdot名古屋店 appeared first on Dtimes.