5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78, n79

4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75

3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX

2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz

機種 Pixel 9 Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL 大きさ 152.8×72×8.5mm 152.8×72×8.5mm 162.8×76.6×8.5mm 重さ 198g 199g 221g 本体色 Peony

Wintergreen

Porcelain

Obsidian Rose Quartz

Hazel

Porcelain

Obsidian Rose Quartz

Hazel

Porcelain

Obsidian 画面 6.3型OLED

1080×2424ドット

442ppi

60〜120Hz

最大輝度1800nits

ピーク輝度2700nits 6.3型LTPO OLED

1280×2856ドット

495ppi

1〜120Hz

最大輝度2000nits

ピーク輝度3000nits 6.8型LTPO OLED

1344×2992ドット

486ppi

1〜120Hz

最大輝度2000nits

ピーク輝度3000nits SoC Tensor G4 Tensor G4 Tensor G4 RAM 12GB 16GB 16GB ストレージ 128GB

256GB 128GB

256GB

512GB 128GB

256GB

512GB 電池容量 4700mAh 4700mAh 5060mAh 急速充電 最大45W 最大45W 最大45W ワイヤレス充電/バッテリーシェア ⚪︎/⚪︎ ⚪︎/⚪︎ ⚪︎/⚪︎ 背面カメラ 50MP(広角)

48MP(超広角)



光学ズーム2倍

超解像ズーム最大8倍 50MP(広角)

48MP(超広角)

48MP(望遠)

光学ズーム10倍

超解像ズーム最大30倍 50MP(広角)

48MP(超広角)

48MP(望遠)

光学ズーム10倍

超解像ズーム最大30倍 前面カメラ 10.5MP(広角) 48MP(広角) 48MP(広角) 生体認証 顔/指紋 顔/指紋 顔/指紋 防水・防塵 IP68 IP68 IP68 FeliCa/NFC ⚪︎/⚪︎ ⚪︎/⚪︎ ⚪︎/⚪︎ 緊急SOS ⚪︎ ⚪︎ ⚪︎ UWB ー ⚪︎ ⚪︎ 温度計 ー ⚪︎ ⚪︎ OS Android 14 Android 14 Android 14

発売日はアメリカではPixel 9およびPixel 9 Pro XLが2024年8月22日(木)で、Pixel 9 Proが2024年9月4日(水)となっており、各機種ともに他の国・地域でもその後数週間のうちに発売されるとのこと。またすでに同社の公式Webショップ「Google Store」ではPixel 9およびPixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XLともに予約注文が開始され、アメリカにおける価格はPixel 9が799ドル(約117,000円)から、Pixel 9 Proが999ドル(約147,000円)から、Pixel 9 Pro XLが1,099ドル(約161,000円)からとなっています。また日本でもPixel 9およびPixel 9 Pro XLが8月22日、Pixel 9 Proが9月上旬に発売され、すでに公式Webショップ「Google ストア」では予約注文が2024年8月14日(水)2時より開始されており、Google ストアにおける価格(金額はすべて税込)はPixel 9の128GBモデルが128,900円、256GBモデルが143,900円、Pixel 9 Proの128GBモデルが159,900円、256GBモデルが174,900円、512GBモデルが194,900円、Pixel 9 Pro XLの128GBモデルが177,900円、256GBモデルが192,900円、512GBモデルが212,900円となっています。またGoogle ストアでは各機種を2024年9月2日(月)23:59までに購入すると、Pixel 9は24,200円分、Pixel 9 Proは32,100円分、Pixel 9 Pro XLは50,100円分のGoogle ストア クレジットがプレゼントされます。さらに対象スマホを下取りに出すと、Pixel 9は最大64,900円、Pixel 9 ProおよびPixel 9 Pro XLは最大88,000円が支払額から引かれ、各機種ともに実質39,800円からとなります。さらにPixel 9 ProおよびPixel 9 Pro XLを2024年8月15日(木)23:59まで(なくなり次第随時終了予定)に予約注文すると、限定オリジナルスケッチポスターがプレゼントされます。この他にも購入特典としてPixel 9 ProおよびPixel 9 Pro XLはAIサービス「Gemini Advanced」が使える「Google One」のAIプレミアムプラン(6カ月分)の無料トライアル、Pixel 9はGoogle Oneの2TBプラン(6カ月分)の無料トライアル、Pixel 9およびPixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XLともに健康サービス「Fitbit Premium」(6カ月分)と動画配信サービス「YouTube Premium」(3カ月分)の無料トライアルがそれぞれプレゼントされます。なお、有料の補償サービス「Google Preferred Care」はPixel 9が17,000円、Pixel 9 ProおよびPixel 9 Pro XLが29,000円となっています。日本で販売されるモデルはPixel 9が「G1B60」、Pixel 9 Proが「GWVK6」、Pixel 9 Pro XLが「GQ57S」となっており、ともにおサイフケータイ(FeliCa)に対応し、各モデルともに5GのSub6のみで、ミリ波(mmWave)には非対応となっています。またSIMはnanoSIMカード(4FF)とeSIMのデュアルSIMで、Google ストアで販売されるのはオープン市場向けメーカー版でいわゆる「SIMフリーモデル」となります。その他、純正ケースとして「Pixel 9 ケース」および「Pixel 9 Pro ケース」、「Pixel 9 Pro XL ケース」がともに5,720円で販売されています。なお、同梱品はスマホ本体のほか、1 m USB-C - USB-C ケーブル(USB 2.0)およびSIM取り出しツールのみとなっており、これまで付属していたクイック スイッチ アダプターはなくなっています。その他、日本ではGoogle ストア以外にもPixel 9とPixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XLともにNTTドコモやKDDIおよび沖縄セルラー電話、ソフトバンクといった移動対通信事業者(MNO)からも販売され、純正ケースなどのアクセサリーもKDDIとSB C&Sから販売される予定となっています。各MNOにおける価格などについてはそれぞれ案内される見込みです。Pixel 9とPixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XLはともにGoogleブランドで展開しているPixelシリーズの最新フラッグシップモデルで、2021年に発売された「Pixel 6」および「Pixel 6 Pro」ではじめて搭載された自社カスタムのチップセット(SoC)「Tensor」の最新版「Tensor G4」を搭載し、さらに高性能化してこれまでにないPixel史上最高の機能が満載となっているほか、従来は通常モデルとProモデルの2モデルがラインナップされていましたが、Pixel 9シリーズではProモデルに大画面なXLモデルが追加されました。Tensor G4はGoogle史上最も効率的で高性能なSoCで、Google DeepMindと共同で設計したことによって最先端のAI機能を実行するように最適化され、スマホなど向けでは初めてマルチモダリティなオンデバイスAI「Gemini Nano」を実行でき、既存の前機種「Pixel 7」や「Pixel 7 Pro」が搭載している「Tensor G3」と比べてオンデバイスAIで3倍の性能となっているほか、毎秒45トークンを処理できるようになっています。またオンデバイスAIをより活用できるように内蔵メモリー(RAM)も増量され、Pixel 9は12GB、Pixel 9 ProおよびPixel 9 Pro XLは16GBを搭載しています。さらにPixel 9 ProおよびPixel 9 Pro XLにはベイパーチャンバーが内蔵され、安定した性能が発揮できるとのこと。外観はこれまでのPixel 6シリーズから続く背面の象徴的なカメラバーが継承され、新たにカメラを前面中央に配置した洗練された新しいデザインに進化しており、側面がフラットなポリッシュ加工のメタル素材となって彫刻のような美しい輪郭は手に心地良くフィットし、絹のようなマット加工の強化ガラスのGorilla Glass Victus 2によるガラス仕上げの背面パネルによって洗練された高級感を演出してます。また画面はPixel 9が6.3インチ、Pixel 9 Proが6.3インチ、Pixel 9 Pro XLが6.8インチで、Pixel 9 ProとPixel 9 Pro XLはディスプレイサイズや電池容量を除けばすべて同じ仕様となっています。一方、Pixel 9はディスプレイパネルやリアカメラの構成などのいくつかの仕様が違っています。ディスプレイは各機種ともに上部中央にパンチホールが配置され、Pixel 9がActuaディスプレイ(OLED)、Pixel 9 ProおよびPixel 9 Pro XLがSuper Actuaディスプレイ(LTPO OLED)で、Pixel 9もPixel 8と比べると35%明るくなっており、3機種ともにコントラスト比200万:1や24bitカラー(1600万色表示)、アスペクト比9:20、HDR対応は共通で、違いは明るさがPixel 9では最大1800nits(ピーク2700nits)、Pixel 9 ProおよびPixel 9 Pro XLでは最大2000nits(ピーク3000nits)となっているほか、Pixel 9はスムーズ ディスプレイ(60〜120Hz)ですが、Pixe 9 ProおよびPixel 9 Pro XLはスムーズ ディスプレイ(1〜120Hz)となっています。また画面は強化ガラス「Gorilla Glass Victus 2」(Corning製)で覆われ、引き続いて防水・防塵(IP68準拠)となっているほか、Pixel 8シリーズと比べて2倍の耐久性を実現しているということです。サイズおよび質量はPixel 9が約152.8×72×8.5mmおよび約198g、Pixel 9 Proが約152.8×72×8.5mmおよび約199g、Pixel 9 Pro XLが約162.8×76.6×8.5mmおよび約221g、本体色はPixel 9がPeonyおよびWintergreen、Porcelain、Obsidianの4色、Pixel 9 ProおよびPixel 9 Pro XLがPorcelainおよびRose Quartz、Hazel、Obsidianの4色展開となっています。カメラはフロントカメラがPixel 9では約1050万画素CMOS(Dual PD)+広角レンズ(F2.2、画角95°)、Pixel 9 ProおよびPixel 9 Pro XLでは約4200万画素CMOS(Dual PD)+広角レンズ(F2.2、画角103°)で、新たにオートフォーカス(AF)に対応してより鮮明な自撮り写真を撮影できるようになっています。またリアカメラは各機種で以下の構成となっており、Pixel 9ではメインの広角カメラと超広角カメラを搭載し、超広角カメラはPixel 8の約1200万画素CMOSから約4800万画素CMOSへ大幅に進化し、Pixel 9 ProおよびPixel 9 Pro XLではメインの広角カメラと超広角カメラ、望遠カメラを搭載しています。<Pixel 9>・約5000万画素CMOS(Octa PD、1/1.31型)+広角レンズ(F1.68、画角82°)・約4800万画素CMOS(Quad PD、1/2.55型)+超広角レンズ(F1.7、画角123°)<Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL>・約5000万画素CMOS(Octa PD、1/1.31型)+広角レンズ(F1.68、画角82°)・約4800万画素CMOS(Quad PD、1/2.55型)+超広角レンズ(F1.7、画角123°)・約4800万画素CMOS(Quad PD、1/2.55型)+望遠レンズ(F2.8、画角22°、光学5倍ズーム)またカメラにもAIが活用されてさまざまな機能が使えるようになっており、優れたカメラ性能と再設計された画像処理によって写真や動画で周囲をより正確に捉えることができ、グループ写真を撮影する時に撮影者はいつも写真に写ることができませんが、新たに追加された「Add Me(一緒に写る)」機能を使えば、三脚を用意したり、周囲の人に撮影をお願いすることなく、その場にいる全員が揃った写真を生成することが可能となります。さらに暗い場所でも高品質のパノラマが撮影できるようになっています。編集マジックの「オートフレーム」を使用すると、古い写真も新しい写真もフレームや構図を自動調整してくれ、編集マジックの「イマジネーション」では「写真に写っている野原に花を追加する」などのように写真上で見たいものを入力してアイデアを形にでき、Pixel 9 ProとPixel 9 Pro XLで利用可能な動画ブーストはさらに優れた処理を実現し、ビデオ夜景モードの処理速度が2倍になり、さらに望遠カメラを使って動画でも超解像ズームで最大20倍の高解像度ズーム動画を録画することもできるため、ズームインした動画の撮影に役立ちます。バッテリーも電池容量がPixel 8では4575mAh、Pixel 8 Proでは5050mAhでしたが、Pixel 9およびPixel 9 Proでは4700mAh、Pixel 9 Pro XLでは5060mAhに増量され、電池持ちもPixel 9ではPixel 8と比較して画面をオンにした状態でアクティブに使用した場合に約20%長くなっているとのこと。また急速充電もPixel 8では最大27W、Pixel 8 Proでは最大30Wでしたが、Pixel 9およびPixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XLともに最大45Wとなり、Pixel 9とPixel 9 Proでは30分ほどで55%まで、Pixel 9 Pro XLでは30分ほどで70%まで充電可能となっています。なお、3機種ともにワイヤレス充電(Qi)およびバッテリーシェアにも対応。その他、USB Type-C端子(USB 3.2)やステレオスピーカー、マイク×3、空間オーディオ、ノイズ サプレッション、電源キー、音量上下キー、Wi-Fi 7に対応したIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠(2.4GHzおよび5GHz、6GHz)の無線LAN(2×2+2×2 MIMO)、Bluetooth 5.3(デュアルバンド)、NFC Type A/B、位置情報取得(デュアルバンドA-GNSS/GPS・GLONASS・Galileo・BeiDou・QZSS・NavICなど)、近接センサー、周囲光センサー、加速度計、ジャイロメーター、磁力計、気圧計、緊急SOS、災害情報アラート、自動車事故検出、安全確認、Google VPN、セキュリティ コプロセッサー「Titan M2」など。一方、UWBおよび温度センサーはPixel 9 ProおよびPixel 9 Pro XLは搭載していますが、Pixel 9は非搭載。また各機種ともに3.5mmイヤホンマイク端子やワンセグ、フルセグ、赤外線通信、microSDカードなどの外部ストレージスロットは非対応。携帯電話ネットワークは日本市場向け製品はPixel 9およびPixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XLともに共通して対応周波数帯が以下のようになっており、SIMカードはnanoSIMカード(4FF)サイズのスロットが1つあるほか、eSIMを搭載しています。OSはAndroid 14をプリインストールし、OSバージョンアップおよび新機能「Pixel Feature Drop」の追加、セキュリティーアップデートは7年間提供されます。

記事執筆:memn0ck

