【ジョンタイターの恋占い】著者:星間晶集英社

ジョンタイターによるプログラミングで作られた、運命の相手を教えてくれるというゲーセンの恋占い。天ノ川翼に片思いする少女・秋尾蘭々香は、胡散臭いと思いつつも占ってみたのだが……。

本作「ジョンタイターの恋占い」は、星間晶氏による短編ラブコメディで、「少年ジャンプ+」にて2022年11月18日より配信されている。

自分の運命の相手がわかる占いというのは、にわかには信じがたいが、タイムトラベラーとして一時期話題にのぼったジョンタイターがプログラミングしているとなれば、興味はそそられる。

思いも寄らない占いの結果に、ショックを受ける蘭々香。思わずホロっとさせる場面もあり、笑えるだけでなく、本当の意味での運命の相手についても考えさせられるラブコメ作品だ。

□ジャンプ+「ジョンタイターの恋占い」のページ

【あらすじ】

2000年に数々の未来予知を残し話題となった未来人・ジョンタイター。そんな彼がプログラミングしたと噂の占いが人気を博していた。胡散臭さを感じながらも、天ノ川翼に片思いする少女・秋尾蘭々香はその占いをしてみたのだが、出てきた運命の相手の名前が……!?

