¡ÚÀº¿À²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡Û¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¶õ²ó¤ê¤¹¤ë¿Í¡×¤È¡ÖÎÃ¤·¤¤´é¤ò¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¿Í¡×¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤È¤Ï¡©
Ã¯¤·¤âÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 30Âå¤òÇº¤Þ¤ºÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤À¡£¥²¥¤¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î»àÊÌ¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÈ¯¾É¡Ä¡Ä¶ì¤·¤ó¤ÀËö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ËÎ¢¤Å¤±¤é¤ì¤¿ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡£¿´¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¡¢¤½¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¼ø¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡È¸ÀÍÕ¤ÎÀº¿À°ÂÄêºÞ¡É¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¡¢º£Æü¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡ª
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 30Âå¤òÇº¤Þ¤ºÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥¹¥È
¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤é¡¢
¤Ö¤ÃÅÝ¤ì¤ë¤ï¤è¡£
°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¤À¤±¡¢
¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¡£
¸å²ù¤·¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¤Í¡£
¡Ö¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢Èþ¤·¤µ¤µ¤¨´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤·¤«¤·ËèÅÙ¡¢ËèÅÙ¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¿È¤â¿´¤â»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£É½ÌÌÅª¤Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¤¸¤Ä¤ÏÃæ¿È¤¬¤È¤â¤Ê¤ï¤º¤Ë¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö°Õ¼±¹â¤¤·Ï¡×¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹È¾ÌÌ¡¢´Ë¤á¤ë¤È¤³¤í¤âÊ»¤»»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤É¤³¤í¡¢È´¤¤É¤³¤í¤ÎÄ´Àá¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢À®²Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 30Âå¤òÇº¤Þ¤ºÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë