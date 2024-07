瀬戸内産いりこのだし使用！イチビキ「すぐとけるみそ国産赤だし」「すぐとけるみそ国産あわせ」

イチビキは、簡便みその「すぐとけるみそ」シリーズから国産の味噌を使用した《すぐとけるみそ国産赤だし》《すぐとけるみそ国産あわせ》を2024年8月20日(火)より発売します。

イチビキ「すぐとけるみそ国産赤だし」「すぐとけるみそ国産あわせ」

【開発の背景】

生みそ市場全体の売上は微減傾向にありますが、その中でも簡便みそ類、液みそ類についてはコロナ禍による内食需要の高まりで2020年を契機に市場が拡大し、以降は同水準をキープしています。

また食料品を購入する際に約70%の消費者が国産かどうかを気にかけています。

国産の味噌を使用した簡便みそを発売することで、簡便みそ類、液みそ類の市場の活性化をねらいます。

【商品特徴】

◇『すぐとけるみそ国産赤だし、国産あわせ』共通

・国産の味噌を使用したとけやすいみそです。

・国産鰹節、北海道産昆布、瀬戸内産いりこのだしを使用しました。

・だしを加えなくても、これ一本でしっかりとしただし感を味わうことができます。

・1本で約18杯のみそ汁を作ることができます。

すぐとけるみそ国産赤だし

内容量 :300g

希望小売価格:300円(税抜)

賞味期間 :270日

発売日 :2024年8月20日(火)

すぐとけるみそ国産あわせ

内容量 :300g

希望小売価格:300円(税抜)

賞味期間 :180日

発売日 :2024年8月20日(火)

