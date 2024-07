「FUJI ROCK FESTIVAL ‘24」での出展イメージ

KDDIは、音楽フェスをサポートする取り組み「auフェスプロジェクト」について、2024年夏の実施イベントを発表した。合計5つのイベントで、無料充電サービスやWi-Fiサービスなどを提供するほか、臨時基地局を設営し混雑対策を行う。

「auフェスプロジェクト」は、2023年から実施している音楽フェス参加者を支援する取り組み。衛星通信Starlinkを活用したWi-Fiや、充電サービス、決済サービス「au PAY」の還元施策などが行われる。

2024年夏は、「FUJI ROCK FESTIVAL ‘24」、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」、「SUMMER SONIC 2024 TOKYO」、「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2024」、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」の5つのイベントで実施する。実施内容は、イベントにより異なる。

たとえば、「FUJI ROCK FESTIVAL ‘24」では、無料充電サービスやフォトスポット、オリジナルコラボグッズプレゼントの提供や可搬型の臨時基地局が設置される。

「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」では、無料充電サービスやフォトスポット、オリジナルコラボグッズプレゼント、au PAYの還元施策、StarLink活用のフェスWi-Fiの提供、車載型の臨時基地局の設置などが実施される。

