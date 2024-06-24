¡È¤ª¼ò¶¯¤¤¡É°æ·å¹°·Ã¡ÖËèÆü¤Î´¥ÇÕ¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î°æ·å¹°·Ã¡Ê27ºÐ¡Ë¤¬¡¢6·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËèÆü¤Î´¥ÇÕ¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¡ÖÎÞ¤È¾Ð¤¤¤Î°¥½¥·à¾ì¡Ä¿ÍÀ¸¤Ë´¥ÇÕSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤ª¼ò¤Çµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°¥½¥¤¬°î¤ì½Ð¤Á¤ã¤¦¿Í¤¿¤Á¡×¤Î²È¤ËË¬Ìä¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤ª¼ò¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö°æ·å¤µ¤ó¡¢¤ª¼ò¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿°æ·å¤Ï¡ÖËèÆü¤Î´¥ÇÕ¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤ª¼ò¶¯¤¤¤Î¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö·ë¹½¡¢¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¿ì¤¦¤È¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡ÄÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¡ÖÎÞ¤È¾Ð¤¤¤Î°¥½¥·à¾ì¡Ä¿ÍÀ¸¤Ë´¥ÇÕSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤ª¼ò¤Çµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°¥½¥¤¬°î¤ì½Ð¤Á¤ã¤¦¿Í¤¿¤Á¡×¤Î²È¤ËË¬Ìä¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤ª¼ò¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö°æ·å¤µ¤ó¡¢¤ª¼ò¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿°æ·å¤Ï¡ÖËèÆü¤Î´¥ÇÕ¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤ª¼ò¶¯¤¤¤Î¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö·ë¹½¡¢¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¿ì¤¦¤È¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡ÄÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡