「ゲーム・オブ・スローンズ」(2011-2019)の200年前を描く前日譚ドラマ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン2第1話『息子には息子を』では、ラストシーンで原作小説『炎と血』随一の残酷シーンが映像化された。玉座をめぐり二分されることになったターガリエン家の内乱の幕開けにもなった同シーン、製作者はどのような思いで映像化したのか。

米では、ショーランナーのライアン・コンドルがラストシーンについて言及し、原作の有名シーン映像化の裏側を語っている。

この記事には、「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン2第1話『息子には息子を』のネタバレが含まれています。

「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン2第1話『息子には息子を』では、シーズン1のラストで、アリセント(オリヴィア・クック)の息子・エイモンド(ユアン・ミッチェル)によって息子・ルケアリーズを殺された黒装派のレイニラ(エマ・ダーシー)が、アリセント率いる翠装派への復讐を決める。その指示役を担ったのがレイニラの夫・デイモン(マット・スミス)だった。

デイモンは翠装派が住む赤の王城に忍び込み、門番の男と“ネズミ捕り”を得意とする男の2人を雇う。エイモンドの殺しを命じられた2人は夜中に城へ潜入。寝室へと向かうとヘレイナ王妃を発見し、双子の子どものどちらが息子か?と問う。ヘレイナが指差した方が息子だと確信したネズミ捕りの男は門番の男と共に、寝ていた幼い息子・ジェヘアリーズの口を塞ぎ、無慈悲にもナイフで殺害するのだった。

この一連のシークエンスは、ジョージ・R・R・マーティンの原作小説『炎と血』では、“血狂い”&“チーズ”による残酷シーンとして知られている。2023年1月、製作総指揮・脚本を手がけるサラ・ヘスがシーズン2での映像化を予告しており、「ガッカリさせることはないと思います」と。

蓋を開けてみるとさっそく第1話で登場することになった同シーン、ショーランナーのライアン・コンダルは、「小説版の上をいくものを手がけようというよりかは、いまいる場所の現実を示すもの」という想いで映像化したのだそう。原作小説から時代設定やキャラクター設定をドラマ用に脚色するなどの制約があった中で、「私たちは血狂いとチーズのシーンを本能的なドラマのシークエンスにしたかったのです」とコンダルは語る。

同シーンの実行役は、門番の男(血狂い)とネズミ捕りの男(チーズ)だが、黒幕となる指示役はデイモンだ。原作小説では、殺しを依頼する際のデイモンは“王子の殺害”という曖昧な指示を与えるが、ドラマ版では“エイモンドの殺害”という具体性が増した指示に脚色されている。また劇中では、チーズから「彼を見つけられなかった時は?」と問われたデイモンの返事が映し出されなかったが、これは意図的な演出なのだそう。

「マット・スミスのあの目つきがただただ怖くて、とても気に入ったんです。彼は間違いなく何らかの指示を与えました。2人が部屋で言い争っているとき、彼(血狂い)は“頭を持ってくる必要がある”と言いましたね。“息子には息子を”と。もしかしたら、デイモンは“手ぶらでその場を離れるな”と言ったと想像できるかもしれないですよね。そこは皆さんの解釈にお任せしますが。」

不幸にも息子を殺されてしまったヘレイナ王妃。エピソード前半では、夫であり国王のエイゴンに「ネズミが怖い」と嘆いていたが、その不安が最悪の形で現実のものとなってしまった。娘を抱きかかえたヘレイナは半ば放心状態のままアリセントの元へ向かったが、この時の彼女はどのような心境でいたのか。ターガリエン家には、ごく稀に未来を予知する“ドラゴンドリーマー”が現れるとされているが、ヘレイナはその1人だったのか。コンダルは、自身の解釈をこう伝えている。

「ヘレイナは魔法使いではありませんが、シーズン1で設定したように、他のキャラクターなら同調しない周波数に同調しています。[中略]彼女は世界の捉え方が違うんだと思います。あのシークエンスで映し出されるのは、とても人間的な反応です。ショックを受け、自分も追われるんじゃないかというパニックから、階下まで来て、“よし、どこに行こう?どこに行けばいいの?”と考えている。彼女は一目散に逃げ出し、次に行くべき場所を必死に考えようとしているんです。」

階上での悲劇も露知らず、愛人と化していた総帥のサー・クリストンと枕を共にしていたアリセントがジェヘアリーズの死を知り、呆然とした姿で幕を閉じた第1話。最初から波乱ずくめの物語、次回のエピソードではさっそく戦いの火蓋が切られることになりそうだ。

ドラマ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン2第1話がU-NEXTで独占配信中。以降毎週月曜1話ずつ配信。

