Instagramのフォロワー数640万人超という女性インフルエンサーが今月初め、「ディズニーランドで体型を笑われた」と現地で撮影した動画を投稿して物議を醸している。モデルでもある女性の売りは、大きな胸とヒップに対してかなり細いウエストという極端な砂時計体型で、女性は動画の中で「私の身体は神から与えられたもの」とメスを入れたことを否定している。英ニュースメディア『The Daily Star』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】パナマ共和国の首都パナマシティ出身のグレイシー・ボンさん(GRACIE BON、27)が日本時間4日、Instagramにディズニーランドで撮影した動画を投稿したところ、これまでに417万回超の再生回数を記録した。動画では、カメラに向かってポーズを取るグレイシーさんを怪訝そうな表情で見つめる人、背後でカメラを構えて笑う人、何度も振り返りながらグレイシーさんの大きなヒップを見つめる人などが次々と映し出され、グレイシーさんは次のように訴えた。「そろそろ他人の体型について批判すること(ボディシェイミング)を止めるべきよ。私たちは皆、見かけも大きさも違うし、それが私たちをユニークにしているのだから。」そして「ディズニーランドできょうだいたちと楽しい時を過ごしたかったのに、みんなに私の身体のサイズについてからかわれて台無しになったの」と説明し、次のように続けた。「最悪なのは、彼らが子供たちにも同じようにするよう教えていること。彼らは私の写真を撮り続け、常にジロジロ見て、私のことを笑うのよ。」「あなたは私が大げさに言っていると思っているかもしれないけど、身体が大きい女の子であることは私が悪いわけではないわ。これは神様が与えてくれたもので、私はその全てを受け入れなくてはならないの。たとえあなたが病気であっても、人と見た目が違っても、外観のせいでいじめられるべきではないのよ。」さらにグレイシーさんは、「ネガティブなことを言わず、リスペクトすること」「もし嫌なことがあっても、悪態をつくのをやめて、そのことを自分の心に留めておくことが必要よ」と強調し、「私は皆と同じように、ただ楽しみたかっただけだったのに」と述べていた。これに対しフォロワーは、「気にしないで。あなたは神様が作ったままで十分美しいから」「人々はあなたの美しさに嫉妬しているだけよ」「残酷なことを言う人がいるものだ」などとグレイシーさんを励ましていたが、多くの人は次のような厳しいコメントを残していた。「神が与えてくれた身体? どう見ても不自然でしょう。脂肪吸引をして、それを臀部に注入する“ブラジリアンバットリフト”を何度受けたの?」「そろそろ嘘をつくのはやめようよ。」「ただ注目を浴びたいのよね。」「神様ではなく、科学があなたの身体を与えたのでしょう。」「お金で買った身体よね。」「あなたの身体が大きいことが問題ではないの。腹部の脂肪吸引をしたのでしょう。プロポーションが異様だから、みんな見てしまうのよ。」「恥ずかしくないのかしら? あなたは整形で自分の身体を台無しにしたのよ。」実はグレイシーさんは今年1月、Instagramで「顔の整形は一度もしたことがない」と打ち明け、過去の写真を投稿していた。また2月には、「以前は体重が約136キロ(300ポンド)あったものの、元パートナーに拒絶されて減量し、余分な皮膚を切除する手術だけ受けた」と明かし、ビフォーアフターの写真を公開した。それでも過去の写真を見た人たちは、「鼻が違う」「化粧だけでここまで変わるの?」「痩せたのではなく、腹部、背中、二の腕の脂肪吸引をしたのよね。豊胸、顔にも手を付けたでしょう」「いったい手術にいくらお金をかけたの?」「嘘で固めた人生でしょう」とコメントし、物議を醸したのだった。ちなみに今年3月には、13歳からの5年間で約8340万円(400万元)以上を整形手術に費やしてきた中国在住の19歳(一部報道では18歳とも)の女性が注目された。女性は手術によって古い友人らが認識できないほど別人に変身し、医師には「これ以上継続すれば死の危険がある」と警告されていた。画像は『GRACIE BON Instagram「It’s time to stop body shame」「@FashionNova belleza al natural」「como cambia la vida cuando empiezas a amarte a ti misma」「Embracing my journey」』『Emmie TikTok「New dance alert」』『Sophia Vegas Instagram「I wish you all a happy new year 2018.」』『South China Morning Post 「Star-struck China teenage girl splurges US$563,000 of parents’ cash on so much plastic surgery doctors fear one more op could kill her」( Photo: SCMP composite/Weibo)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)