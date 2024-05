WANDSがYouTubeチャンネル“THE FIRST TAKE”の第440回に登場、名曲「世界が終るまでは…」が5月31日(金)22時よりプレミア公開される。「世界が終るまでは…」は、テレビ朝日系アニメ『SLAM DUNK』エンディングテーマとしてミリオンヒットを記録したナンバーだ。1994年のリリースから30年経た今もなお国内外問わず愛され続けている。2019年に新ボーカリストの上原大史を迎え、初期メンバーの柴崎浩(G)、木村真也(Key)とともに始動したWANDS第5期ver.にて、THE FIRST TAKEだけのスペシャルな一発撮りで「世界が終るまでは…」が届けられる。以下に、上原大史と柴崎浩のコメントをお届けしたい。

■WANDS「世界が終るまでは…」/ THE FIRST TAKE



2024年5月31日(金)22時よりプレミア公開https://youtu.be/2dXwlykNemw