藤枝vs徳島 スタメン発表
[4.20 J2第11節](藤枝サ)
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 2 川島將
DF 4 中川創
DF 22 久富良輔
MF 6 新井泰貴
MF 8 浅倉廉
MF 10 榎本啓吾
MF 13 大曽根広汰
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 26 西矢健人
FW 9 矢村健
控え
GK 35 内山圭
DF 16 山原康太郎
DF 99 ウエンデル
MF 23 梶川諒太
MF 24 永田貫太
FW 17 平尾拳士朗
FW 81 中島大嘉
監督
須藤大輔
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス
DF 2 田向泰輝
DF 3 石尾崚雅
DF 5 森昂大
DF 42 橋本健人
MF 9 ブラウンノア賢信
MF 11 杉森考起
MF 13 西野太陽
MF 14 玄理吾
MF 20 児玉駿斗
FW 16 渡大生
控え
GK 21 田中颯
DF 4 カイケ
DF 18 エウシーニョ
MF 10 杉本太郎
MF 17 高田颯也
FW 7 チアゴ・アウベス
FW 8 柿谷曜一朗
監督
増田功作
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 2 川島將
DF 4 中川創
DF 22 久富良輔
MF 6 新井泰貴
MF 8 浅倉廉
MF 10 榎本啓吾
MF 13 大曽根広汰
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 26 西矢健人
FW 9 矢村健
控え
GK 35 内山圭
DF 16 山原康太郎
DF 99 ウエンデル
MF 23 梶川諒太
MF 24 永田貫太
FW 81 中島大嘉
監督
須藤大輔
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス
DF 2 田向泰輝
DF 3 石尾崚雅
DF 5 森昂大
DF 42 橋本健人
MF 9 ブラウンノア賢信
MF 11 杉森考起
MF 13 西野太陽
MF 14 玄理吾
MF 20 児玉駿斗
FW 16 渡大生
控え
GK 21 田中颯
DF 4 カイケ
DF 18 エウシーニョ
MF 10 杉本太郎
MF 17 高田颯也
FW 7 チアゴ・アウベス
FW 8 柿谷曜一朗
監督
増田功作