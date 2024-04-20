[4.20 J2第11節](藤枝サ)

※14:00開始

主審:石丸秀平

<出場メンバー>

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 2 川島將

DF 4 中川創

DF 22 久富良輔

MF 6 新井泰貴

MF 8 浅倉廉

MF 10 榎本啓吾

MF 13 大曽根広汰

MF 19 シマブク・カズヨシ

MF 26 西矢健人

FW 9 矢村健

控え

GK 35 内山圭

DF 16 山原康太郎

DF 99 ウエンデル

MF 23 梶川諒太

MF 24 永田貫太

FW 17 平尾拳士朗

FW 81 中島大嘉

監督

須藤大輔

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス

DF 2 田向泰輝

DF 3 石尾崚雅

DF 5 森昂大

DF 42 橋本健人

MF 9 ブラウンノア賢信

MF 11 杉森考起

MF 13 西野太陽

MF 14 玄理吾

MF 20 児玉駿斗

FW 16 渡大生

控え

GK 21 田中颯

DF 4 カイケ

DF 18 エウシーニョ

MF 10 杉本太郎

MF 17 高田颯也

FW 7 チアゴ・アウベス

FW 8 柿谷曜一朗

監督

増田功作