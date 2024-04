音楽ストリーミングサービスのSpotifyは2023年7月に値上げを実施したばかりですが、間もなく一部の地域でさらなる値上げを実施する予定であることが明らかになりました。Spotify (SPOT) to Raise Prices, Introduce New Plans for Books and Music - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-03/spotify-is-changing-how-it-charges-customers-with-new-plans-and-prices

Spotify’s price is reportedly going up again - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/4/3/24119884/spotify-2024-price-increase-rumor-audiobooks-supremiumSpotify’s second price hike in 9 months will target audiobook listeners | Ars Technicahttps://arstechnica.com/gadgets/2024/04/spotify-subs-will-lose-audiobook-perks-unless-they-pay-1-2-extra/Spotifyには無料で使える「Spotify Free」と呼ばれるプランと、有料でさまざまな機能が使えるようになる「Premium」というプランが用意されています。記事作成時点ではPremiumのスタンダードプランが月額10.99ドル(日本では980円)で利用可能となっているのですが、これは2023年7月に値上げされたばかりです。なお、2023年7月に値上げが実施される前は、Premiumのスタンダードプランの料金は9.99ドル(日本ではこのタイミングで値上げが実施されず)でした。Spotifyがプレミアムプランの値上げを発表 - GIGAZINEBloombergの報道によると、イギリス・オーストラリア・パキスタンとその他2つの市場で、2024年4月末までにPremiumのスタンダードプランの価格が1〜2ドル(約150〜300円)値上げされる予定だそうです。この値上げはアメリカでは2024年後半に実施される予定とのこと。ただし、この値上げされたPremiumのスタンダードプランは、オーディオブックを聴くことに興味がある人向けのプランになる模様。Spotifyはすでにオーディオブック業界においてAudibleに次ぐ業界2位のシェアを獲得しており、オーディオブックサービスをカナダやアイルランド、ニュージーランドといった国と地域でも提供すべくサービスを拡大しています。なお、Spotifyはオーディオブック機能を必要としていない人のために、音楽とポッドキャストだけが利用できる月額10.99ドルの新しいPremiumプランとして「ベーシック」を準備中であるともBloombergは報じました。なお、Spotifyのベーシックプランに加入していても、別個オーディオブックは購入可能となるそうです。Spotifyは長らくロスレスストリーミングやHi-Fiなどに対応したプレミアムプランとして、「Supremium」を展開する予定であると報じられています。Spotifyのロスレス音源ストリーミングはより高価な有料プラン「Spotify Supremium」で提供される可能性 - GIGAZINE