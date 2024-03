人気俳優と新人俳優がBLドラマ撮影中に恋に落ちる、芸能界を舞台にした切なく美しい人気BLコミックを実写化し、テレ東にて2024年4月18日から放送開始となる木ドラ24『25時、赤坂で』(毎週木曜深夜24時30分〜)のメインビジュアルと予告映像が解禁! 追加キャストも発表となりました。

原作は、on BLUEで連載中の夏野寛子先生による同名作で、累計120万部超えの超人気作品。さらに今回、台湾発のLGBTQ コンテンツに特化した動画配信サービス「GagaOOLala(ガガウララ)」の特別協力も決定し、国内放送と同時に世界配信も予定されています。

新人俳優の白崎由岐(しらさき ゆき/新原泰佑)はオーディションでチャンスを掴み、大学の先輩で人気俳優・羽山麻水(はやま あさみ/駒木根葵汰)が主演するBLドラマの相手役として共演することに。初めての大役を前に焦燥感に駆られ思い悩む白崎だったが、羽山の提案で二人は撮影が終わるまでの間、“役作りのための恋人関係”を結ぶことになり―――!?

私生活の二人の疑似恋愛はどんな結末を迎えるのか……。芸能界、俳優同士の恋愛を切なく美しく描くラブストーリーです。

この度、メインビジュアルを解禁! 劇中BLドラマ「昼のゆめ」ポスターの前でキス寸前の羽山と白崎を捉えた、ドラマの撮影中に急接近する2人の展開を予感させるビジュアルが完成しました。

さらに今回、2人の濃密な関係性を彷彿とさせる「昼のゆめ」ポスターが上半身裸のスペシャルバージョンも大公開! 2パターンそれぞれお楽しみいただけます。俳優同士の恋愛を切なく美しく描く本作に、ぜひご期待ください!

番組予告映像を初公開!

番組予告映像を初公開! さらに、撮影の舞台裏に密着した放送直前スペシャルメイキング映像も3月31日(日)夜6時から配信決定!



◆番組予告映像 https://youtu.be/K-V2mWMt7EY



◆メイキング映像⇛https://youtu.be/7UAAgiweG2M

(3 月 31 日(日) 夜 6 時配信スタート)

今をときめく若手から実力派まで…本作を彩る豪華共演者を解禁

駒木根さん演じる羽山の同期で、BLドラマ「昼のゆめ」の共演者・佐久間はじめ役を、映画「午前0時、キスしに来てよ」や「少女は卒業しない」、ドラマ「パリピ孔明」(フジテレビ)などに出演し俳優としても活動の場を広げている宇佐卓真(うさたくま)さん。

佐久間の後輩で、同じく「昼のゆめ」の共演者・山瀬一真役を、SNS総フォロワー数300万人を誇り、モデルやDJとして活躍しながら近年ではドラマ「みなと商事コインランドリー」(テレ東)、「教祖のムスメ」(MBS)に出演するなど多彩な才能を誇る南雲奨馬(なぐもしょうま)さんが演じます。

そして、新原さん演じる白崎のマネージャー・篠田翔太役に、連続テレビ小説「エール」(NHK)、ドラマ「三千円の使いかた」(東海テレビ・フジテレビ)、「姪のメイ」(テレ東)などの話題作に出演し、その高い演技力でドラマのみならず舞台にもひっぱりだこな実力派俳優・橋本淳(はしもとあつし)さん。

羽山のマネージャー・明野圭役に映画「万引き家族」や「怪物」、大河ドラマ「いだてん」(NHK)などの話題作に出演し、ドラマ・映画・舞台など数多くの功績を残す片山萌美(かたやまもえみ)さんが決定しました。

さらに、羽山と白崎のとある重要なシーンに登場する三原望役を篠原悠伸(しのはらゆうしん)さん。

「昼のゆめ」プロデューサー・牧田大輔役を福津健創(ふくつけんぞう)さん、ドラマオリジナルキャラクターで「昼のゆめ」監督・川田明日香役を今川宇宙(いまがわうちゅう)さんが演じます。

俳優同士の恋愛を描く本作で、「芸能界」ならではの登場人物たちがどのように絡み合っていくのか。個性豊かなキャストが織りなす、切なくも美しいラブストーリーにぜひご期待ください。

出演者コメント

■宇佐卓真 /佐久間はじめ役

佐久間はじめ役を演じます。宇佐卓真です。

芸能界を舞台にしたお話ということで、原作漫画を読んでいて自分自身共感する部分も多く、クランクインが待ち遠しかったです。

「25時、赤坂で」をご覧いただく皆様に、ドラマを見ながら、現実でお話が進んでいるようなワクワクを届けられたらなと思います。

作品を通して、主演のお二人を陰で支えられるような存在になれるよう演じさせていただきます。

■南雲奨馬 /山瀬一真役

山瀬一真を演じます。初めまして南雲奨馬です。

この作品が決まり初めて原作を読ませて頂き、山瀬一真を見た時にぼくと近いものを感じました。

その反面、原作があるものなのでプレッシャーや不安を感じております。

ですがぼくにしかできない山瀬一真をしっかりと演じたいです。

この作品にたくさんの方が関わって下さっているので感謝の気持ちを忘れず全力でぶつかっていきたいです。

■橋本淳 /篠田翔太役

俳優として活動を始めてから何年経ったのでしょうか、その間ずっとそばにいてくれているマネージャーさんという存在。

今まで数人の方に付いてもらいました。

窓口であり、サポーターであり、パートナーのようでもあり、家族のようでもある。

人の人生を背負うということ、共に歩み、時には自己犠牲していくこと。

その矜持を体現し、これまでの感謝を込める意味で、真摯に”篠田翔太さん”と向き合いたいと思います。

現場に入ると手出しはできずに、基本見守る立ち位置。役も私自身も、そのような立場で今回存在しているのかなとも感じます。メインの個性豊かな面々を、すこしでも魅力的に魅惑的に軽やかに、魅せられるように、こちらは微力ながらも試行錯誤をしていきたいと思います。

原作を大切に感じながら、一人一人と、さらには自身の役と寄り添いたいと思います。放送をお楽しみにしていてください。

ウチの”白崎由岐”をよろしくお願いいたします!

■片山萌美 /明野圭役

とても人気のあるBL漫画「25時、赤坂で」の実写化!

そして、BL作品初出演の私は、今、緊張と高揚が入り混じっております。

私の役は羽山のマネージャー明野。仕事のパートナーとして羽山に信頼してもらえるよう、そして支えられるように頑張りたいと思います。

もちろん、こっそり羽山白崎ペアのプライベートも応援していけたらなと思っています。

4月18日(木)放送 第1話「セックスの相手、俺じゃダメ?」 あらすじ

新人俳優の白崎由岐(新原泰佑)はオーディションでチャンスを掴み、大学の2年先輩で人気俳優の羽山麻水(駒木根葵汰)が主演する深夜ドラマ「昼のゆめ」の相手役として抜擢される。初めてのボーイズラブ、かつ初の大役を前に思うように芝居ができず焦りを感じていた白崎だが、役作りのために向かった“ある場所”で、偶然羽山と鉢合わせして…。

番組概要

【タイトル】 木ドラ24「25時、赤坂で」

【放送局/放送日時】 テレビ東京 テレビ大阪 テレビ愛知 テレビせとうち テレビ北海道 TVQ 九州放送/

2024 年 4 月 18 日スタート 毎週木曜深夜 24 時 30 分~25 時 00 分

BSテレ東、BSテレ東4K/2024 年 4 月 23 日スタート 毎週火曜深夜 24 時 00 分~24 時 30 分

【配信】 広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP・TVer)にて見逃し配信

▶テレ東HP:https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer:https://tver.jp/

各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで独占見放題配信

▶U-NEXT:https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

GagaOOLala にて見放題配信 ※日本を除く全世界で独占配信

▶https://www.gagaoolala.com/en/home

GagaOOLala は、アジア初のグローバル規模の LGBTQ 及び BL 専門メディアで、オリジナル作品のほか、世界中から集まる 1,300 以上のタイトルを取り揃えており、249 以上の国や地域に届けています。

【出演】 駒木根葵汰 新原泰佑

宇佐卓真 南雲奨馬 福津健創 今川宇宙 篠原悠伸/橋本淳 片山萌美

【原作】 夏野寛子『25時、赤坂で』(祥伝社 on BLUE COMICS)

【監督】 堀江貴大 川崎僚

【脚本】 青塚美穂 阿相クミコ

【プロデューサー】 江川智(テレビ東京) 千葉貴也(テレビ東京) 木村綾乃(The icon) 古林都子(The icon)

【特別協力】 GagaOOLala

【制作】 テレビ東京 / The icon

【製作著作】 「25時、赤坂で」製作委員会

【公式 HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/25jiakasakade/

【公式 X】 @25ji_akasakade

【公式 Instagram】 @25ji_akasakade

【ハッシュタグ】 #25時赤坂で

(C)「25時、赤坂で」製作委員会

(C)夏野寛子/祥伝社 on BLUE COMICS