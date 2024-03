フロリダ州のロン・デサンティス知事が、14歳未満の子どもがソーシャルメディアへ参加することを禁止する法案に署名しました。法律が施行されると、ソーシャルメディア企業は14歳未満のアカウントを削除しなければなりません。CS/CS/HB 3 | FLORIDA HOUSE OF REPRESENTATIVES(PDFファイル)https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2024/3/BillText/er/PDF

Florida Gov. Ron DeSantis signs bill that bans children under 14 from having social media accountshttps://www.nbcnews.com/tech/florida-ron-desantis-signs-bill-social-media-kids-ban-rcna144950Florida’s DeSantis signs social media law requiring age verification - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/3/25/24087979/florida-desantis-social-media-age-verification-parental-consent-law2024年大統領選挙の共和党予備選に立候補し、「学校での10歳未満へのLGBT教育を禁止する法律」や「選挙立候補者のSNSアカウント利用を規制する法律」を制定したデサンティス知事が、新たに14歳未満のSNS利用を禁止する法案「HB3」に署名しました。HB3は2025年1月に発行される予定で、法律によりSNSを運営する企業はフロリダ州に住む14歳未満のアカウントを削除するなどの措置を講じる必要があります。アカウントの削除を怠った企業は、プラットフォームにアカウントを作成した子どもの代わりに訴えられる可能性があります。法案によれば最高1万ドル(約150万円)の損害賠償が発生する場合もあるとのこと。この法案は多くのアプリやウェブサイトにユーザーの年齢確認を行うことを義務づけています。年齢確認を行うことによりプライバシー上の懸念が生じますが、法案では個人情報を保存しない第三者の認証サービスを使う「匿名の年齢認証」オプションを提供することを義務づけているため、SNS自身はユーザーの個人情報を確認せずに年齢認証を行えます。また、14歳と15歳の子どもはSNSアカウントを作成する前に親の同意が必要となります。HB3は、SNS側が講じる安全策が子どもを保護しきれていないという懸念を受けて提出されたもので、新法推進派は「SNSの利用は子どもの精神衛生に害を及ぼし、性犯罪者が未成年者と接触するきっかけになりかねない」と主張して法案を歓迎する姿勢を見せています。一方でMetaなどが参加するハイテク業界団体・NetChoiceはこの法案に反対しており、以前から「ユーザーの個人情報をSNS側が収集すると住民のプライバシーを危険にさらすことになる」との主張を展開してデサンティス知事に法案の拒否権を発動するよう要請していました。デサンティス知事は一度、「16歳未満のSNS利用を禁止する」というより厳しい法案に拒否権を発動していましたが、発動した理由として「より優れた法案が間もなく提出されるから」と発言していたとのこと。その法案が、今回デサンティス知事が署名した「14歳未満は禁止、14〜15歳は親の同意が必要」というバージョンでした。すでにオハイオ州やアーカンソー州などでHB3と同様の法律が制定されていますが、いずれもNetChoiceによって異議申し立てを受けています。HB3もまた、表現や言論の自由を認める憲法修正第1条に違反するとの主張から法的な問題に発展する可能性があります。NetChoiceの法律顧問であるカール・サボ氏はHB3を違憲であると指摘し、「デサンティス州知事が署名したことを知って失望しています。フロリダ市民とその家族、そして彼らのデータを、自由を侵害することなく安全に保つにはもっと良い方法があるはずです」とコメントしました。