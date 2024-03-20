山形vs藤枝 スタメン発表
[3.20 J2第5節](NDスタ)
※14:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 2 吉田泰授
DF 3 熊本雄太
DF 4 西村慧祐
DF 15 川井歩
MF 7 高江麗央
MF 9 有田稜
MF 10 氣田亮真
MF 18 南秀仁
FW 14 坂本亘基
FW 42 イサカ・ゼイン
控え
GK 16 長谷川洸
DF 5 安部崇士
MF 17 加藤千尋
MF 20 松本凪生
MF 24 横山塁
MF 37 杉山直宏
FW 36 高橋潤哉
監督
渡邉晋
[藤枝MYFC]
先発
GK 35 内山圭
DF 2 川島將
DF 4 中川創
DF 22 久富良輔
MF 8 浅倉廉
MF 15 杉田真彦
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 23 梶川諒太
MF 24 永田貫太
MF 26 西矢健人
FW 14 中川風希
控え
GK 41 北村海チディ
DF 5 小笠原佳祐
MF 6 新井泰貴
MF 10 榎本啓吾
MF 18 小関陽星
MF 33 河上将平
FW 9 矢村健
監督
須藤大輔
※14:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 2 吉田泰授
DF 3 熊本雄太
DF 4 西村慧祐
DF 15 川井歩
MF 7 高江麗央
MF 9 有田稜
MF 10 氣田亮真
MF 18 南秀仁
FW 14 坂本亘基
FW 42 イサカ・ゼイン
控え
GK 16 長谷川洸
DF 5 安部崇士
MF 17 加藤千尋
MF 20 松本凪生
MF 24 横山塁
MF 37 杉山直宏
FW 36 高橋潤哉
監督
渡邉晋
[藤枝MYFC]
先発
GK 35 内山圭
DF 2 川島將
DF 4 中川創
DF 22 久富良輔
MF 8 浅倉廉
MF 15 杉田真彦
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 23 梶川諒太
MF 24 永田貫太
MF 26 西矢健人
FW 14 中川風希
控え
GK 41 北村海チディ
DF 5 小笠原佳祐
MF 6 新井泰貴
MF 10 榎本啓吾
MF 18 小関陽星
MF 33 河上将平
FW 9 矢村健
監督
須藤大輔