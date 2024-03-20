[3.20 J2第5節](NDスタ)

※14:00開始

主審:窪田陽輔

<出場メンバー>

[モンテディオ山形]

先発

GK 1 後藤雅明

DF 2 吉田泰授

DF 3 熊本雄太

DF 4 西村慧祐

DF 15 川井歩

MF 7 高江麗央

MF 9 有田稜

MF 10 氣田亮真

MF 18 南秀仁

FW 14 坂本亘基

FW 42 イサカ・ゼイン

控え

GK 16 長谷川洸

DF 5 安部崇士

MF 17 加藤千尋

MF 20 松本凪生

MF 24 横山塁

MF 37 杉山直宏

FW 36 高橋潤哉

監督

渡邉晋

[藤枝MYFC]

先発

GK 35 内山圭

DF 2 川島將

DF 4 中川創

DF 22 久富良輔

MF 8 浅倉廉

MF 15 杉田真彦

MF 19 シマブク・カズヨシ

MF 23 梶川諒太

MF 24 永田貫太

MF 26 西矢健人

FW 14 中川風希

控え

GK 41 北村海チディ

DF 5 小笠原佳祐

MF 6 新井泰貴

MF 10 榎本啓吾

MF 18 小関陽星

MF 33 河上将平

FW 9 矢村健

監督

須藤大輔