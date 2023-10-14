MEGUMI¡¢¶á½ê¤Î¾ÆÆùÅ¹¤ÇÉÔÎÑÊóÆ»Á°¤Î¹ßÃ«·ú»Ö¤È¡ÈºÇ¸å¤ÎÈÕ»Á¡ÉÌÜ·â¡¡Ê£»¨¿´¶¤Ç¤Î²ÈÂ²¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ö»þ¤¬Íè¤¿¤é¡¢»ä¤Î¸ý¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡×¨¡¨¡É×¤ÎÉÔÎÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Î¼èºà¤Ë¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMEGUMI¡Ê42ºÍ¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ËÀè¶î¤±¡¢É×¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¹ßÃ«·ú»Ö¡Ê44ºÍ¡Ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊÌµï¤äÎ¥º§¶¨µÄ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï9·î27Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ßÃ«·ú»Ö¤È¤Î´Ø·¸¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿½÷ÀA»Ò¤µ¤ó¡£ÌÀ¤ë¤¤È±¿§¡£Â¾¡¢MEGUMI¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°áÁõ»Ñ¤â
¡ÖÎ¥º§ÏÃ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä¹ÃË¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤äÀ¸³è¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·èÄêÂÇ¤Ï¹ßÃ«¤µ¤ó¤ÎÉâµ¤¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤³¤È¡£¹ßÃ«¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¥²¡¼¥àÃç´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë½÷À¤È¿ôÇ¯Á°¤«¤é¿¼¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£8·îº¢¤Ë¤½¤Î»ö¼Â¤¬MEGUMI¤µ¤ó¤ÎÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë¶¨µÄ¤¬¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¶áÇ¯¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢ÈþÍÆËÜ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤ÎMEGUMI¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖËèÇ¯»ö¶È·×²è¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Ï¡¢2016Ç¯¤«¤é¶âÂô¤Ç¼ê¤¬¤±¤ë¥«¥Õ¥§¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡ØÊÆ¡Ù¤ÈÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¿©Ê¸²½¤ò±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÂåÉ½¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÂô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ÆÄÅ¤äÈøÆ»¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏÊý¤Ç¤â»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£Ä¹ÃË¤Ïº£Ç¯¤«¤é¥¹¥¤¥¹¤Î´ó½É³Ø¹»¤ËÎ±³Ø¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢»Ò°é¤Æ¤¬°ìÃÊÍî¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢Èà½÷¤¬»Å»ö¤Ëî²¿Ê¤¹¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊMEGUMI¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡¡°ìÊý¤Î¹ßÃ«¤Ï²»³Ú³èÆ°¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¼ñÌ£¤ËË×Æ¬¡£
¡Ö¡Ø¥â¥ó¥¹¥È¡Ù¤ÎÎ¬¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±¥²¡¼¥à¤Ë¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï½ñ¤²¼¤í¤·¤Î³Ú¶Ê¤Þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼Æ±»Î¤Ç¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤³¤Î¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤Î½÷À¤È¤ÎÃç¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¿åÌÌ²¼¤ÇÉ×ÉØ¤Ë¿´¤Îµ÷Î¥¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿8·îÃæ½Ü¡¢ËÜ»ï¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤ÏÂ©»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢MEGUMI¤È¹ßÃ«¤¬¶á½ê¤Î¾Æ¤ÆùÅ¹¤òË¬¤ì¤ë»Ñ¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹ßÃ«¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤ÎÎÙ¤Ë¼«Âð¤ò¹½¤¨¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¿É×ÉØ¤¬¡¢·ëº§Ä¾¸å¤«¤éÄê´üÅª¤ËÄÌ¤¦¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Îº¢¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢MEGUMI¤µ¤ó¤¬É×¤ÎÉÔÎÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡£¹ßÃ«¤µ¤ó¤Ø¤ÎÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤ò²¡¤·»¦¤·¤Ê¤¬¤é¤â²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤Ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊÌµï¤Î»þ´ü¤«¤éµÕ»»¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬²ÈÂ²¤Ç¤Î¡ÈºÇ¸å¤ÎÈÕ»Á¡É¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦MEGUMI¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉ×ÉØ¤Îº£¸å¤Ï¨¡¨¡¡£
¡ÖÅÔÆâ¤Î°ìÅùÃÏ¤Ë·ú¤Ä3³¬·ú¤Æ¤Î¼«Âð¤Ï¹ßÃ«¤µ¤óÌ¾µÁ¡£ÅÚÃÏ¤È¹ç¤ï¤»¤¿É¾²Á³Û¤Ï3²¯±ß¤ò²¼¤é¤Ê¤¤¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÔÎÑÊóÆ»¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç°Ö¼ÕÎÁ¤¬ÀÁµá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¥º§¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¹ßÃ«¤µ¤ó¤¬MEGUMI¤µ¤ó¤Ë»ÙÊ§¤¦¶â³Û¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î³Û¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¿Æ¸¢¤âÅöÁ³¡¢Èà½÷¤¬»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡Ö10Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤±¤ÆÊâ¤ß´ó¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¹ßÃ«¤È¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿MEGUMI¤À¤¬¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃÛ¤¤¤¿´Ø·¸¤âÊø²õ¤¹¤ë¤È¤¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤ÀÀµ¼°¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Èà½÷¤Î¸ý¤«¤é¡¢º£¸å¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ËÂ¤¬¤ì¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2023Ç¯10·î26Æü¹æ