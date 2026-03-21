3人で会食MEGUMIと令和ロマンの高比良くるまの熱愛報道は世間を騒がせた。しかし、その後、本人たちがその件について公の場で詳しく語ることはなかった。MEGUMIはほとんど沈黙を貫いているし、くるまも自身のポッドキャスト番組で少し触れた程度だった。3月10日放送の「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（テレビ朝日系）では、この話題について初めてくるまがきちんと話すことになったため、大反響を巻き起こした。【ラリー遠