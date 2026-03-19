今年1月、タレントのMEGUMI（44）と、お笑いコンビ「令和ロマン」の郄比良くるま（31）の真剣交際を「週刊文春」が報じた。出会いのきっかけから急接近の舞台裏、ラブラブな私生活、そして本人直撃で明かされた関係の行方まで、詳細を伝える記事を全文公開する。【画像】「メガネ姿に黒いロングコートを…」令和ロマン・郄比良くるま（31）と“お泊まり愛”のMEGUMI（44）の様子を見る◇美容本はバカ売れ、企画し