【東京駅】バターが主役のホットケーキ&濃厚ミルクを堪能/BUTTER 美瑛放牧酪農場

東京駅地下通路直結、丸ビル地下1階にある「BUTTER 美瑛放牧酪農場(ばたー びえいほうぼくらくのうじょう)」。バター色に光る「BUTTER」のネオン看板が目印の北海道美瑛産ミルクや小麦を使用した、フレッシュなバターやスイーツ、グルメが堪能できるカフェです。

「『ミルクを食べるバター』を食べるホットケーキ」 2420円

「『ミルクを食べるバター』を食べるホットケーキ」は、美瑛産の小麦粉を使って焼き上げたホットケーキ3枚を、丸ごと1本のバターと一緒にぜいたくに味わえる人気メニューです。

「BUTTER 美瑛放牧酪農場」では、毎日店舗でフレッシュなバターを手作り。美瑛の酪農場で搾りたての牛乳からすばやく生クリームを分離し、慎重に東京へと運搬。発酵させずに作っているため、「ミルク感」を楽しめるバターに仕上がります。

美瑛の小麦粉を使って焼きあげたホットケーキは、弾力がありもちもちとした食感。濃厚なバターとシンプルなホットケーキの相性がよく、いくらでも食べられます。

こだわりの詰まった空間とメニューで、美瑛の恵みを存分に感じてみませんか?

■BUTTER 美瑛放牧酪農場(ばたー びえいほうぼくらくのうじょう)

住所:東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル B1F

TEL:03-5860-3695

営業時間:【物販】10〜21時(日曜・祝日は〜20時)、【カフェ】11〜20時(19時LO)(日曜・祝日は〜19時(18時LO))

定休日:施設に準ずる

■参考記事:丸ビル「BUTTER 美瑛放牧酪農場」でフレッシュなできたてバター&濃厚ミルクを味わう(配信日:2023.08.23)



【練馬】絶品クレープと週末限定ビストロメニューを堪能!/indigo

左から「アップルシナモン クリームチーズ」1200円、「チョコバナナ」1200円

西武池袋線の桜台駅と練馬駅、どちらからも徒歩で10分ほど、マンションの一角にお店を構える「indigo(あんでぃご)」。基本的にはクレープ屋さんですが、土曜のディナーと日曜のランチタイムのみ、ビストロとしても営業しています。

オーダーごとに1枚ずつ焼きあげるクレープは、包む具材に合わせて、プレーン、チョコ、キャラメルの3種類の生地を用意。最大のこだわりは、クレープのかなめともいうべき生クリームに、北海道産の純生クリームを使用していること。濃厚ながらもすっきりとした味わいと、なめらかな口どけが特徴です。

手間を惜しまず、一つひとつ丁寧に作られているクレープに、ビストロの料理。ぜひ両方の時間帯に足を運んで、楽しんでみてくださいね。

■indigo(あんでぃご)

住所:東京都練馬区桜台5-11-22 vita passo 楓の樹

営業時間:クレープ 11〜17時(土曜13〜16時、日曜15〜17時)/ビストロ 土曜17〜21時、日曜11時30分〜14時30分

定休日:月曜

■参考記事:練馬の隠れ家店「indigo(アンディゴ)」で絶品クレープと週末限定ビストロメニューを堪能!(配信日:2023.05.06)



【新宿】ベーグルにサンドイッチ…必食パンで海外気分♪/MORETHAN BAKERY

東京・西新宿にあるホテル「THE KNOT TOKYO Shinjuku」。その1階にあるのが、朝8時から営業していて、モーニングにもおすすめの「MORETHAN BAKERY(もあざん べーかりー)」です。

店内はまるでニューヨークのブルックリンにでもありそうな、こぢんまりとした“地元愛されベーカリー”といった雰囲気!

「ベーグルチーズ」400円

シェフがニューヨークで食べたベーグルの食感にこだわったというベーグルは、ベストセラー商品のひとつ。数種あるベーグルのなかでも、生地の中にまでたっぷりチーズが入った「ベーグルチーズ」は、人気No.1だそう!

館内でのイートインも可能で、ベーカリーの隣、1階にあるオールデイダイニング「MORETHAN TAPAS LOUNGE」や2階「LOUNGE」で、買ったパンやドリンクをいただけます。

■参考記事:新宿「MORETHAN BAKERY」の必食パンで海外気分♪パン天国の人気ビュッフェも!(配信日:2023.06.07)



【新宿】背徳感がたまらない!夜に楽しむショートケーキ専門店/Short Cake Company

新宿駅から徒歩約4分のビル2階にあるお店。階段を上がると、おしゃれなロゴとメルヘンな白い扉が現れます。ショートケーキ専門店「Short Cake Company(しょーとけーきかんぱにー)」の営業時間は18〜24時。不意に甘いものが食べたくなった時に訪れられる気軽さと、スイーツを夜に食べるという背徳感がたまりません!

「薔薇と苺のショートケーキ」1300円

「薔薇と苺のショートケーキ」は、女子の憧れを詰め込んだ魅惑のショートケーキ。スポンジは店内で焼きあげていて、とってもジューシーな仕上がりに。生クリームは、希少なジャージー牛のミルクで作った生クリームを使用。人の体温で溶けてしまうほどなめらかなため、扱いが難しく、2時間おきに作っているそう。

上部にはエディブルフラワーのバラがトッピングされていて、とても上品。スポンジには、バラのシロップに加えてバラのジャムも練り込まれていて、ひと口食べるとバラの香りと味が口いっぱいに広がりますよ。

■参考記事:【おとなのソロ部】新宿|夜のショートケーキ専門店「Short Cake Company」のおひとりさま用ホールケーキがたまらない(配信日:2023.12.15)



【東長崎】銅板で丁寧に焼き上げる、ふわふわパンケーキ/ほわん

「ほわんパンケーキ(メ―プル)」1300円

西武池袋線東長崎駅から徒歩10分ほどの住宅街の中にある「ほわん」。パンケーキが名物メニューのカフェです。パンケーキは予約制で、前日12時に翌日分の予約をオンラインで受付。

こちらはお店の定番パンケーキ。オーダーを受けてから、生地をシャカシャカと泡立て、銅板で丁寧に焼きあげていきます。ピュアメープルシロップが添えられる“メープル”と、数々の賞を受賞している、群馬県の無添加蜂蜜専門の坂井養蜂場の特選アカシア蜂蜜が添えられる“蜂蜜”の2種類から選べます。

“ほわん”とほっこりするパンケーキで、ぜひ素敵な時間を過ごしてくださいね。

■ほわん

住所:東京都新宿区西落合4-17-14 ベルハイム西落合 1F

TEL:03-5906-5539

営業時間: 11時〜15時30分LO、土・日曜、祝日は10時30分〜 ※パンケーキは予約制

定休日:火・水曜、不定休あり

■参考記事:ふわふわパンケーキの新店オープン!「ほわん」の店主は人気の茶香から独立【ミスター黒猫の東京スイーツトレンドVol.77】(配信日:2023.10.04)



【高田馬場】行くたびに楽しい!人気カフェの気まぐれおやつ/COFFEE HERE!

高田馬場駅から徒歩9分ほどの「COFFEE HERE! (こーひー ひあ!)」。恵比寿にあった人気のカフェが、2024年1月にコチラに移転し新しくオープンしました。店内は天井が高く、ゆったりと落ち着いた雰囲気。

「淡雪ととちあいかの出来立てショートケーキ」1430円、「本日のコーヒー(アイス)」700円

こちらで楽しみなメニューのひとつが、気まぐれおやつ。店主のyumiさんが気まぐれで作るスイーツで、その時々で数量限定での登場します。取材時(2024年2月下旬)は、普通の倍くらいの大きさのショートケーキ。赤と白の2種類のイチゴを使っていてビジュアルも美しい! オーダーを受けてから仕上げるショートケーキは、北海道産の小麦粉、米油、きびとう、普通の2倍量の卵で作る贅沢なひと皿です。

※入荷したイチゴの品種、大きさなどで盛り付けや値段が変わることがあります。

移転して、ますますパワーアップした「COFFEE HERE!」で素敵な時間を過ごしてくださいね。

■COFFEE HERE!(こーひー ひあ!)

住所:東京都新宿区大久保3-10-1オレンジコート内

TEL:なし

営業時間:12〜18時

定休日:火曜

■参考記事:ビジュアルが美しいプリンパフェが人気の「COFFEE HERE!」が高田馬場に移転新オープン!【ミスター黒猫の東京スイーツトレンドVol.83】(配信日:2024.03.08)



【飯田橋】ふわトロ食感が楽しめる定番の“台湾朝食”/wanna manna 飯田橋サクラテラス店

オフィスや大学が立ち並ぶJR飯田橋駅の西口から徒歩約2分。オフィス兼商業施設の「飯田橋グラン・ブルーム サクラテラス」内にある、台湾の朝食専門店「wanna manna(わな まな)」。

店内には、台湾の街並みを切り取った写真やイラスト、台湾に関わる本が飾られています。また、鏡や植物、デザインが異なるイスなども配され、まるでおしゃれに進化している台湾の最旬カフェのよう!

「鹹豆漿(シェンドウジャン)」540円

人気の台湾式豆乳スープ「鹹豆漿(シェンドウジャン)」は、新鮮で温かい豆乳を黒酢でゆるく固め、豆腐とスープの中間のようなふわトロ食感とスープの酸味が楽しめる定番朝ごはん。中には、台湾式揚げパンや干しエビ、ザーサイ、ラー油が入っていていいアクセントに。ほっこりしたい日におすすめの、やさしい味わいのスープです。

お店は8〜19時までオープンしているので、朝に限らず元気をもらいたい時に訪れてみては?

■参考記事:台湾朝食専門店「wanna manna 飯田橋サクラテラス店」が東京進出!多彩なモーニングを【試食会レポート】(配信日:2023.05.01)



【茅場町】上質なライフスタイルを彩る複合ショップ!/BANK

金融・証券の街のイメージがある日本橋兜町で注目を浴びているのが、複合ショップ「BANK(ばんく)」。旧銀行跡にベーカリー、ビストロ、カフェ・バー、インテリアショップ、フラワーショップが集結し、上質なライフスタイルを提案しているんです。

1階に入るのは施設名と同じ名前がつけられた「Bakery bank(べーかりー ばんく)」。国産小麦やイタリア産小麦と天然酵母を使用したパンは、サクサク、モチモチが際立った独特の食感を生み出しています。

「ランチセット 本日のパスタ、bankのパン付き」2800円

同じく1階のビストロ「Bistro yen(びすとろ いぇん)」では、「パンをおいしく食べる」をテーマに、フレンチ、イタリアン、和の素材なども使った創作料理を提供。

地下1階にある、こだわりの食器や雑貨、オリジナル家具が並ぶショップ「Coffee bar &shop coin(こーひーばー&しょっぷ こいん」の一角には、カフェ&バーを併設。こだわりのインテリアや花に囲まれた空間で、昼はコーヒーやケーキを、夜はワインやおつまみを楽しむことができますよ。

食事にカフェタイムにショッピング、ついつい長居してしまいそうな魅力たっぷりの複合ショップ「BANK」。日本橋兜町の新しい魅力に出合いに訪れてみてはいかがですか?

■参考記事:日本橋兜町の食の複合ショップ「BANK」が話題!ベーカリーやビストロなどが集結(配信日:2023.11.26)



【吉祥寺】ハワイと同じレシピで作るアサイーボウルが絶品!/ラニカイジュース 吉祥寺店

「ラニカイジュース」は、ハワイオアフ島・カイルア発のアサイーボウル&スムージー専門店。その日本1号店が、吉祥寺駅北口から徒歩2分ほどにある「ラニカイジュース 吉祥寺店(らにかいじゅーす きちじょうじてん)」です。パッと目を引く鮮やかな黄色の外観が目印。

左から「ピタヤパッション」Mサイズ 680円、「アサイーエクストラヴァガンザ」Mサイズ 940円、「アサイーモンキー」Mサイズ 820円

「アサイーエクストラヴァガンザ」は、アサイーベースの上にグラノラ、ブルーベリー、バナナ、イチゴ、ココナッツがのった豪華なアサイーボウル。アサイーとフルーツのおいしさをしっかり堪能できるので、アサイーボウルを初めて食べる人にもおすすめの1品です。

ハワイと同じレシピで作られるアサイーボウルとスムージーの味を楽しみながら、フルーツの栄養もたっぷり取り入れてみませんか?

■ラニカイジュース 吉祥寺店(らにかいじゅーす きちじょうじてん)

住所:東京都武蔵野市吉祥寺本町1-9-2 須田ビル1F

TEL:非公開

営業時間:11〜20時、(金曜は〜21時、土・日曜、祝日は10〜21時)

定休日:無休

■参考記事:日本初上陸!ハワイの大人気店「ラニカイジュース」が吉祥寺にオープン(配信日:2023.11.06)



【押上】老舗ベーカリーのパンが好きなだけ楽しめる!/かめぱんCafe

「かめぱんCafe(かめぱんかふぇ)」は、創業約70年の老舗ベーカリー「かめぱん」のパンやフードメニューが楽しめるカフェ。押上駅A3出口から徒歩5分ほど、「かめぱん向島店」の道路をはさんだ向かいにあります。かわいいカメが描かれた看板が目印。

左から「パン・ド・ロデヴ」「リュスティック」「チャバッタ」「バケット」

「かめぱんCafe」ではセットメニューを注文すると、「かめぱん」のパンを好きなだけ味わえるパンの食べ放題を制限時間なく楽しめます。ラインアップは、ロールパン、全粒粉パン、バターロール、パン・ド・ロデヴ、リュスティック、チャバッタ、バゲットの全7種類。シンプルな味わいをコンセプトに、幅広い食感や形のパンを堪能できます。さらに、月曜はぶどうパンが限定で加わりますよ。

食べ放題とは別でクロワッサンもオーダーできるので充実した朝活を過ごしたい方はぜひ!

※「かめぱんCafe」ではパンの単品販売は行っていません

■参考記事:東京・押上|老舗ベーカリーのパンが好きなだけ楽しめる!「かめぱんCafe」の食べ放題にうっとり(配信日:2024.03.03)



まだまだ続く!

東京おしゃれカフェ TOP11〜20ランキングは?

【新宿御苑】“人が集まる中心地”がコンセプトの街角カフェ/in the MIDDLE

「ホットドッグ」950円、「チョコレートといちごのケーキ」550円

新宿御苑駅から徒歩7分ほどの場所にある「in the MIDDLE(いん ざ みどる)」は、自家製のケーキやこだわりのコーヒー、料理が楽しめるカフェ。

人気メニューのホットドッグは、ソーセージとパンにこだわった一品。豪徳寺にある自家製ハム・ソーセージ専門店「冨永オリジナルデリカテッセン」のソーセージと、新宿御苑の「ラ・バゲット」のパンを使っていて、どちらもこの店用にカスタムオーダーしたもの。外はカリッ、中はふわふわのパンと、ソーセージとの相性もばっちりです。

チョコ味のパウンドケーキに、なめらかないちごのバタークリームをたっぷり絞った「チョコレートといちごのケーキ」も人気のメニュー。濃厚なチョコレートといちごのバタークリームの甘さが絶妙にマッチしていておいしい!

店主3人の趣味や夢が詰め込まれたカフェ「in the MIDDLE」。ぜひふらりと立ち寄ってみてくださいね!

■in the MIDDLE(いん ざ みどる)

住所:東京都新宿区新宿5-1-19 藤和新宿番衆町コープ 1F

TEL:090-1855-4612

営業時間:11〜19時(日・月曜 は〜18時、金・土曜は 11〜18時、20〜24時)

定休日:月曜(不定休)、火曜

■参考記事:新宿御苑のカフェ「in the MIDDLE」で肉厚ホットドッグとパウンドケーキを堪能(配信日:2024.01.10)



【分倍河原】一年中味わえる!イチゴ尽くしの絶品スイーツ/東京いちごカフェ

JR南武線、京王線分倍河原駅から徒歩約8分の場所にある「府中いちご狩り園」。併設された「東京いちごカフェ(とうきょういちごかふぇ)」は、イチゴと季節の素材を組み合わせたパフェ、ケーキやタルト、スムージーなど、イチゴをふんだんに使ったスイーツやドリンクが、一年中楽しめるのが魅力です。

左から「いちごみるく」600円、「東京いちごパフェ」1080円

パフェのなかでも人気なのが「東京いちごパフェ」(12〜6月限定)。イチゴそのものの甘さを感じるフレッシュイチゴ、甘めに作られたイチゴゼリー、凍らすことで酸味が出た冷凍イチゴとイチゴ尽くしのパフェは、イチゴの味わいや食感の違いを楽しめる一品。サクサクのクッキーもアクセントになっています。

おいしさを熟知した農園だからこそ作れる、イチゴの魅力を生かした豊富なメニューで迎えてくれる「東京いちごカフェ」。イチゴ尽くしの絶品スイーツを味わいに出かけてみませんか?

■参考記事:府中「東京いちごカフェ」で一年中味わえるイチゴ尽くしの絶品スイーツ(配信日:2023.12.20)



【吉祥寺】ミーアキャットに囲まれる触れ合い体験!/ミーアキャットカフェ googoo

吉祥寺駅から徒歩3分のところにある「ミーアキャットカフェ googoo(みーあきゃっとかふぇ ぐーぐー)」は、日本初のミーアキャット専門カフェ。生後4カ月以内のミーアキャット14匹(※取材日2024年1月時点)と触れ合うことができます。

ミーアキャットとゲストの安全を見ながら、スタッフが触れ合いのサポートをしてくれるので、動物と触れ合った経験が少ない人でも大丈夫。穴掘りの様子や、2本足で立っている様子も目の前で見ることができますよ。

「ごはんあげ体験」330円

ミーアキャットともっと触れ合いたいなら「ごはんあげ体験」がおすすめ。ミーアキャットのごはん(キャットフード)を手であげることができます。小さな口で一生懸命ごはんを食べる姿もかわいさいっぱい。食べる時も歯が当たる感覚はほぼないので、けがすることなくあげることができますよ。

専門カフェならではの近さでミーアキャットと触れ合って、そのかわいさを堪能してみてくださいね!

■ミーアキャットカフェ googoo(みーあきゃっとかふぇ ぐーぐー)

住所:東京都武蔵野市吉祥寺南町1-5-4 大庄吉祥寺ビル3F

TEL:070-8525-0587

営業時間:11〜20時

定休日:木曜

料金:30分1200円、ワンドリンクオーダー制500円〜

■参考記事:吉祥寺の日本初ミーアキャット専門カフェ「googoo」でミーアキャットに囲まれる(配信日:2024.02.10)



【新大久保】韓国の定番おやつ「ソボロパン」を楽しもう!/OKUDO大久堂

ベーカリーカフェ「OKUDO大久堂(おくだん)」があるのは、新大久保駅から徒歩約3分、つつじ通りを1本裏に入った路地。

“韓国のハワイ”ともよばれる済州島(ちぇじゅとう)をイメージしたというお店は、ナチュラルな雰囲気。古民家を改装していて、地下1階〜地上3階までの4フロアで構成されています。

左から「ソボロパン ブラックココア/コーヒー生クリーム」550円、「ハルバンラテ オリジナル」800円

「OKUDO大久堂」を代表するメニューといえば、「ソボロパン」。

「ソボロパン」とは、おかずのそぼろがのっているパンではなく、ふわふわのパン生地に、そぼろ状のクッキー生地をのせて焼いたパンのこと。韓国では茶色いものがおなじみですが、こちらは真っ黒! 済州島でよく見られるゴツゴツとした岩をイメージしているのだそう。

済州島をイメージしたドリンクもあって、まるで島を訪れたようにのんびり過ごせますよ。

■参考記事:新大久保「OKUDO大久堂」で、韓国の定番おやつ「ソボロパン」を楽しもう!(配信日:2024.03.25)



【恵比寿】イチオシはイートイン限定パフェ!/fruits and season

恵比寿駅から徒歩3分ほど、恵比寿神社のすぐそばにある「fruits and season(ふるーつ あんど しーずん)」。青果店が厳選した季節のフルーツと、バターや牛乳などを使わずに作ったパン、オリジナルの豆乳クリームで作るサンドイッチを求めて、毎日たくさんの人が訪れる人気店です。

「シャインマスカットのパフェ」2900円

おすすめはイートイン限定のメニュー、旬のフルーツを使用したヴィーガンパフェです。

取材時(12月初旬)には「シャインマスカットのパフェ」が用意されていました。フレッシュなシャインマスカットに合わせるのは、ミルクアイス、白桃風味のペスカローザアイス、豆乳クリーム、ノンアルコールの白ワインゼリー。アイスもクリームも乳製品を使用していないため、濃厚ながらも後味はさっぱり。

季節に合わせて最もおいしいフルーツを選定しているため、使用するフルーツは不定期で変わるとのこと。最新情報は公式SNSやメールマガジンをチェックしてみて。

■fruits and season(ふるーつ あんど しーずん)

住所:東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 クリーンパレス 1F

TEL:070-8514-6336

営業時間:10〜18時

定休日:不定休

■参考記事:恵比寿「fruits and season」がヴィーガンフルーツパーラーにリニューアル!イチオシはイートイン限定パフェ(配信日:2024.01.02)



【池袋】『セサミストリート』の世界で、ワクワクの非日常体験を!/セサミストリートマーケット

東京メトロ池袋駅35番出口から歩くこと約9分、サンシャインシティ1階にある「セサミストリートマーケット」は、世界で唯一グッズエリアとカフェエリアを併設した『セサミストリート』のオフィシャルストアです。

カフェエリアはニューヨークのダイナーをイメージした内装で、壁がレンガ造りになっていたり、テーブルのクロスが「セサミストリート」に登場するカフェのものを再現していたりと魅力がたくさん!等身大のビッグバードが見守るなかで、ゆったりとした時間を過ごしてみて。

「エルモ(ラズベリー)」「クッキーモンスター(シュガー)」各520円

カフェエリアで見逃せないのが、「キャラクタードーナツ」!『セサミストリート』に登場するキャラクターたちの顔をイメージしたドーナツで、食べるのが惜しいほどかわいいビジュアルです。カラフルなシュガーシロップには添加物を加えていないのもポイント。テイクアウトも可能なので、おうちでも楽しめますよ。

「セサミストリート」の世界の住人になった気分を味わえる「セサミストリートマーケット」。友人や大切な人などと非日常のひとときを楽しみにぜひ訪れてみて。

© 2023 Sesame Workshop. All rights reserved.

■参考記事:東京・池袋|『セサミストリート』の世界に飛び込める!「セサミストリートマーケット」でワクワクの非日常体験を(配信日:2024.01.23)



【荻窪】読書に没頭する心地いいひとり時間/本で旅する Via

荻窪駅から徒歩6分ほど、路地裏にたたずむ「本で旅する Via(ほんでたびする ゔぃあ)」は、旅をテーマにした本が並ぶ、“読書するための居場所(カフェ)”です。席料は、1時間コース400円〜(※2024年2月1日以降の料金)。

木の扉を開けると棚には無数の本が整然と並べられ、ダークグレーの落ち着きのある空間が広がっています。

写真中央「ミントマサラチャイ」500円(1杯目)、写真左「黒ゴマとバナナのマフィン」300円

「本で旅する Via」では店主伊藤さんのこだわりのドリンクやフードメニューを多数揃えています。二次元コードから注文するシステムで、ドリンクは1杯目500円〜、2杯目250円〜、3杯目200円〜と、おかわりするごとに、よりリーズナブルな価格に。

オーダーした「ミントマサラチャイ」は、ミントたっぷりのさわやかな味わいが特徴で、リフレッシュに最適。やさしい甘さの「黒ゴマとバナナのマフィン」は、伊藤さんの手作りです。

おひとりさま推奨のブックカフェ「本で旅する Via」。旅先の文学や歴史にふれたり、気になる本を手にとってみたり、気兼ねなく読書に没頭できますよ。

■参考記事:【おとなのソロ部】おひとりさまのための荻窪の小さなブックカフェ「本で旅する Via」で読書に没頭する心地いいひとり時間(配信日:2024.01.26)



【後楽園】ショッピングや散策の合間に季節のタルトを/キル フェ ボン東京ドームシティ店

東京ドームシティの「LaQua(らくーあ)」1階にある「キル フェ ボン東京ドームシティ店」。後楽園駅から徒歩数分とアクセスも抜群です。

店内に入るとまず目に飛び込んでくるのが、360度方向から見られるタルトのショーケース。常時約20種類のタルトが美しく並んでいます。季節に合わせて旬の素材を使ったタルトが多いのもうれしいポイント。

フランス語で「なんていい陽気なんだろう!」という意味をもつ店名のとおり、入店してからタルトを選ぶ時間、そして味わう時間と、最初から最後までウキウキ気分でいさせてくれる「キル フェ ボン」。東京ドームシティにお出かけの方はぜひ立ち寄ってみてくださいね。

■キル フェ ボン東京ドームシティ店(きる ふぇ ぼんとうきょうどーむしてぃてん)

住所:東京都文京区春日1-1-1 ラクーア1F

TEL:03-3868-3712

営業時間:11〜20時(店内利用は19時LO、「stand de jus et thé」は〜18時)

定休日:無休

■参考記事:「キル フェ ボン 東京ドームシティ店」がついにオープン!新感覚のドリンクスタンドも(配信日:2023.08.09)



【新大久保】韓国で流行中!揚げたて生チュロスを味わう/111 CHURROS

新大久保駅から徒歩約8分の「111 CHURROS(いちいちいち ちゅろす)」は、韓国で流行中の揚げたてチュロスが味わえる専門店。店内はコンクリートとステンレスのグレーがスタイリッシュな無機質空間です。

「チュロス+チョコソース」800円、「チュロス+レアチーズ」780円、「ブルーラテ」680円、「マンゴーオレンジエード」760円

「111 CHURROS」の特徴は、なんといっても生地からお店で手作りしているチュロスを、オーダー後に新鮮な油で揚げてもらえること。シナモンシュガーがたっぷりまぶされた揚げたてのチュロスは、外はカリッ、中はモチッの幸せな食感。ソースをディップして味変すれば、さらに食べ進める手が止まりません。

テイクアウトなら並ばずに購入できることも多いそうなので、おしゃれな手持ちカップを片手に新大久保散策もおすすめです。ぜひ訪れてみてくださいね。

■111 CHURROS(いちいちいち ちゅろす)

住所:東京都新宿区大久保1-11-10 1F

TEL:非公開

営業時間:11〜22時(21時LO、土・日曜、祝日は10時30分〜)

定休日:無休

■参考記事:新大久保のチュロス専門店「111 CHURROS」で、揚げたて生チュロスを味わう(配信日:2023.11.22)



【東京駅】パリ発人気メゾンのスペシャリテを堪能!/ルノートル東京

東京駅そばの新丸の内ビルディング1階にある「ルノートル東京(るのーとるとうきょう)」。パリ最高峰のメゾンのひとつといわれる「ルノートル」の日本の旗艦店です。

焼菓子、ケーキ、チョコレートなどが並ぶショーケースは、ビジュアルが美しく見ているだけで優雅な気分に。

「フイユ・ドトンヌ」880円、「レモネード」825円 ※セットで注文の場合は1595円

店内はカフェスペースもあり、ドリンクと合わせてイートインで楽しむこともできます。

数あるケーキの中でも人気なのは、「ルノートル」のスペシャリテでもある「フイユ・ドトンヌ」。ひとつひとつ職人が手づくりしたチョコレート細工が、花が咲いたように華やかなビジュアルです。合わせてぜひ味わって欲しいのが、「レモネード」。生姜がアクセントになった爽やかなレモネードは、ケーキ類との相性もピッタリです。

パリ発の「ルノートル」のおいしさを楽しみながら、素敵な時間を過ごしてくださいね。

■参考記事:パリの人気店「ルノートル」の日本旗艦店がオープン!カフェメニューを実食レポ【ミスター黒猫の東京スイーツトレンドVol.76】(配信日:2023.09.06)



まだまだ続く!

東京おしゃれカフェ TOP21〜30ランキングは?

【上野】お店まるごとSuicaのペンギン!かわいさあふれる癒やし空間/Pensta

JR上野駅構内、エキュート上野にあるカフェ「Pensta(ぺんすた)」。

店内に足を踏み入れると、Suicaのペンギンがお出迎え。至る所にウォールアートが描かれており、なかには、上野のパンダとコラボした特別なものまで。さらに、店内2カ所にはSuicaのペンギン作者である絵本作家・坂崎千春さんの直筆イラストもありますよ。

左から「Suicaのペンギン ふわふわミルクのカフェラテ」680円、「Suicaのペンギン モンブランパンケーキ」1280円

「Suicaのペンギン モンブランパンケーキ」は、Suicaのペンギンと上野のパンダの焼印が押されたパンケーキに、ラズベリーソースがかかったモンブラン、ソフトクリームがのった満足感の高いプレートです。モンブランは季節やイベントごとに味が変わるため、足を運ぶたびに違った楽しみが。

「Suicaのペンギン ふわふわミルクのカフェラテ(ホット)」は、Suicaのペンギンのラテアートが描かれたカフェラテ。アートは注文が入ってから、ランダムで描かれます。飲むのがもったいないほどかわいいですね。名前の通り、口当たりはふわふわ。ほろ苦さが魅力です!

カフェエリア、グッズエリアともに充実している「Pensta」。Suicaのペンギンづくしの愛おしい空間で日々の疲れがとれること間違いなしですよ。

ⒸChiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU

Suica by JR東日本

※Suicaのペンギンは東日本旅客鉄道株式会社の「Suica」のキャラクターです。

■Pensta(ぺんすた)

住所:東京都台東区上野7-1-1 3F JR上野駅改札内 エキュート上野

TEL:03-5830-7879(カフェエリア)、03-5811-1900(グッズエリア)

営業時間:カフェエリア6時30分〜22時(21時30分LO、土・日曜、祝日は〜21時※20時30分LO)、グッズエリア9〜22時(土・日曜、祝日は〜21時)

定休日:無休

■参考記事:見渡すかぎりSuicaのペンギン!上野「Pensta」の限定フード・グッズを紹介(配信日:2023.12.30)



【渋谷】渋谷にあってこの静けさ!ホテルラウンジで、ゆったりティータイム/ガーデンラウンジ「坐忘」

渋谷駅から徒歩5分ほど。「セルリアンタワー東急ホテル」のロビーフロアに位置するガーデンラウンジ「坐忘(ざぼう)」は、アフタヌーンティーやアルコールなどを楽しみながらリラックスできるラウンジです。まず目に入ってくるのは、窓の向こうに広がる日本庭園。日常を忘れ、心をほぐして時間を過ごす、という意味の茶道の言葉”坐して忘れる”が由来となって、店名が付けられたそう。

ゆったりと時間を楽しむなら、30種類のティーセレクションから何杯でも飲めるフリーフロー付きアフタヌーンティー「トゥール ド アンサンブル」5000円がおすすめ。1名から予約でき、3段のスタンドに彩られたサンドイッチやデザートなどの食事と約30種類のティーセレクションを3時間(ドリンクは2時間)楽しめます。季節やイベントを意識し、食事のラインアップは2・3カ月に1度変わるので、リピートする人も多いそう。

静かな空間が魅力の「坐忘」。日常からエスケープしたい、リラックスしたい、そんな望みを叶えに行ってみては?

■参考記事:【おとなのソロ部】渋谷にあってこの静けさ!ホテルラウンジ「坐忘」で30種類のお茶とともにひとりアフタヌーンティー(配信日:2023.10.27)



【渋谷】メニューは30種類以上!話題の夜パフェ専門店/アイスは別腹 渋谷店

写真左から「栗モンブラン」680円、「ベリーベリー」680円、「濃厚生チョコ」650円

渋谷駅から徒歩約1分の場所にオープンした、夜パフェ専門店「アイスは別腹 渋谷店(あいすはべつばら しぶやてん)」。「恋愛酒場メイコ 渋谷店」のキュートな看板が目印で、同じ建物の地下1階にあります。

「アイスは別腹」は、兵庫県・姫路の双子の兄弟が大学生の時に1号店をスタートさせたお店で、高いクオリティの見た目の美しさと、アイスパフェのおいしさがSNSで評判になって、関西を中心に系列店が続々オープンし、ついに東京に初上陸したお店。

メニューの種類は、なんと30種類以上。定番サイズのアイスパフェだけでも、20種類のラインアップのなかから選べます。

13時から23時まで営業しているので、ぜひ気軽に立ち寄ってみてくださいね。

■アイスは別腹 渋谷店(あいすはべつばら しぶやてん)

住所:東京都渋谷区渋谷2-22-16 渋谷TRビル B1F

TEL:03-3409-1112

営業時間:13〜23時(22時30分LO)

定休日:無休

■参考記事:姫路で話題の夜パフェ専門店「アイスは別腹」が東京・渋谷に初上陸!(配信日:2023.09.25)



【三越前】日々の暮らしに寄り添うチャイ&紅茶専門店/uRn.chAi&TeA COREDO

左から「オリジナルチャイ」600円、「チャイジグリーティー」750円、「ティーソーダ」(バショウ)600円

三越前駅直結の商業施設、COREDO室町3内に誕生した「uRn.chAi&TeA COREDO(あーんちゃいあんどてぃー これど)」はチャイと紅茶の専門店。ショッピングや観光の合間、休憩時間や仕事の後など、おいしいチャイや紅茶を求めて毎日多くの人が訪れます。

カフェスペースは約60席と広々。江戸桜通りを見下ろすおひとり様用の席も。

オリジナルチャイは全6種類。アッサム茶葉を使ったスタンダードな「オリジナルチャイ」は、牛乳以外にも、+100円で豆乳、アーモンドミルク、オーツミルクへの変更ができるのがうれしいポイント。

シナモン、カルダモン、コリアンダーシード、クローブ、ジンジャー、ブラックペッパーといったスパイスは茶葉に合わせて配合を変えているだけでなく、どんなミルクにも合う味わいを生み出すために、試行錯誤を重ねたのだとか。ぜひ好みのタイプのチャイを探してみてください。

■参考記事:三越前「uRn.chAi&TeA COREDO」で味わう、とっておきのチャイ(配信日:2023.08.01)



【恵比寿】日本初!キリとBAGEL & BAGELのコラボカフェ/BAGEL & BAGEL × Kiri Café

JR恵比寿駅西口から徒歩約1分にある「BAGEL & BAGEL × Kiri Café(べーぐるあんどべーぐる×きりかふぇ)」。フランスで1966年から販売しているクリームチーズのキリの、日本初の常設コラボカフェです。

「クリームチーズ&ベーグル ラムレーズン」 770円

“キリ クリームチーズ”とベーグルの最強の組み合わせをシンプルに楽しめるのが、このプレート。プレーンのベーグルと、好きなフレーバーのクリームチーズを味わうことができます。お店で毎日作るフレーバーは8〜10種類。ワンプレー572円〜ありますが、フレーバーにより価格は変わります。

もちもち生地のベーグルとコクのあるキリのクリームチーズの組み合わせを、ぜひ堪能してみて!

■BAGEL & BAGEL × Kiri Café(べーぐるあんどべーぐる×きりかふぇ)

住所:東京都渋谷区恵比寿西1-2-7恵比寿UKビル1F

TEL:03-3461-3081

営業時間:10〜22時 (21時30分LO)

定休日:不定休

■参考記事:日本初のキリコラボ常設カフェ「BAGEL & BAGEL × Kiri Café」が恵比寿にオープン!【ミスター黒猫の東京スイーツトレンドVol.81】(配信日:2024.01.16)



【中野】アートを楽しみながら、いつもと違うコーヒータイムを体験!/純喫茶ジンガロ

中野駅北口から徒歩約5分のところにある中野ブロードウェイ。この2階にある「純喫茶ジンガロ(じゅんきっさじんがろ)」は、プロデュースを務める現代美術アーティスト村上隆氏の世界観が投影された空間で、アートを楽しみながらまったりと過ごせるカフェ。

心地よく過ごせるように、どっしりと深く座れる革張りのソファやカラフルな照明など、インテリアの質感やレイアウトまでこだわっているそう。きらびやかでアーティスティックな空間に身を置くだけでワクワクが止まりません!

「お花マフィン」各650円

「純喫茶ジンガロ」ではもちろんメニューも充実。味や見た目まで村上氏がプロデュースした商品がラインアップされています。

なかでもおすすめなのが「お花マフィン」。村上氏のアートをモチーフにしたクッキーが生地に練り込まれたマフィンで、毎朝お店で焼きあげているそう。味はバナナブルーベリー、かぼちゃ、さつまいも、アールグレイの全4種類で、マフィンの生地だけでなく、クッキーもひとつひとつ味が違うのがポイント!

アーティスティックな空間で、いつもと違う刺激的なコーヒータイムを過ごしてみて。

■参考記事:中野|村上隆氏プロデュース「純喫茶ジンガロ」でいつもとちがうコーヒータイムを体験(配信日:2024.03.06)



【等々力】ぜいたくパフェをじっくり味わうひとり時間/PATISSERIE ASAKO IWAYANAGI

東急大井町線等々力駅から線路沿いに歩くこと、約3分。ゆったりとした時間が流れる街の一角に、ひときわ洗練された雰囲気を放っている建物が。こちらが、スイーツラバーなら誰しもが憧れる「PATISSERIE ASAKO IWAYANAGI(ぱてぃすりぃ あさこ いわやなぎ)」です。店内利用は完全予約制で、利用時間は1時間15分。

「パルフェビジュー®︎ オートンヌ」5060円(※ペアリングドリンク付き)

こちらで注文必須のメニューが、細部にまでこだわり抜いた、まるでアートのような宝石パフェ「パルフェビジューÆ︎」。そのときの旬がふんだんに詰まったパフェは、パティシエールの岩柳さんが、一度も同じものを作らないというスタンスを続けているとか。

わずか1カ月ほどしか味わえないという期間限定のメニューと、この価格。それが、特別感をさらに引き上げています。

ペアリングで付いてくるドリンクは、パフェの味わいに合わせてバリスタが2・3種類をセレクトしたもの。ラインアップはコーヒー、お茶、アルコールです(アルコールはない場合もあり)。

贅沢な価格ではありますが、パフェのおいしさはもちろん、非現実的な空間でゆっくりとパフェと向き合うという体験自体も心に残るもの。毎日頑張っているご褒美に、訪れてみては。

■参考記事:【おとなのソロ部】世田谷「PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI」でぜいたくパフェをじっくり味わうひとり時間(配信日:2023.10.27)



【麻布十番】高級和栗にこだわる茶房で極上モンブランを/茶房 HISAYA LOUNGE

麻布十番駅から徒歩約4分のところにあるのが京都に本店を置く、焼き栗専門店「比沙家」のカフェ「茶房 HISAYA LOUNGE(さぼう ひさやらうんじ)」。

落ち着いた色合いでまとめられた店内は、打ちっぱなしのコンクリート壁に、アーチ型の大きな窓、低めの椅子を使用するなど、モダンなスタイルに和のエッセンスを織り交ぜた、大人の空間が広がっています。カウンター席では目の前でモンブランを絞る様子を見ることができます。

「丹波栗の京都モンブラン」単品1800円・お茶セット2500円

「茶房 HISAYA LOUNGE」を代表するスイーツ、「丹波栗の京都モンブラン」は、大粒の丹波栗を贅沢に使った極上スイーツ。丹波栗は甘さもさることながら風味も強く、スイーツに最適な和栗です。

ひとさじすくって口へ運ぶと、丹波栗の芳醇な香りと栗本来の自然な甘さが感じられます。口当たりのいいマロンペーストは、白餡と生クリームを加えることで、なめらかさがアップ。抹茶アイスクリームとカダイフのサクサク食感も合わさり、濃厚なのにさっぱりとした味わいです。

居心地のいいくつろぎ空間で、専門店ならではのこだわりモンブランはいかがでしょうか。

■参考記事:【麻布十番】茶房 HISAYA LOUNGEで極上モンブランを♪おばんざいも楽しめる!(配信日:2023.09.06)



【上野毛】ひと目惚れ間違いなし!芸術的グラスデザート/L'atelier a ma facon

上野毛の商店街にたたずむ小さなカフェ「L'atelier a ma facon(らとりえあまふぁそん)」。店内は、ヴィンテージの飾り棚やテーブル、イスを配し、天井にはドライフラワー、壁には額縁の素敵な絵画や凝ったデザインのお皿などが飾られていて、おしゃれでありながらとても落ち着く雰囲気です。

「L'atelier a ma facon」のグラスデザートは、器の上に作り込まれた、まるで芸術作品のようなビジュアルが話題に。白いイチゴを花びらのようにあしらった「苺とシャンパーニュのシャルロット」は、イチゴの果肉の持つ透明感と、赤い種の粒の色味や形も最大限に生かして、咲き誇る花を表現しています。

イチゴの花びらの下には、ビスキュイのほか、シャンパーニュのパルフェ(凍ったムース)、ゆずのコンフィチュール、ヨーグルトアイス、ココナッツのメレンゲ、アニスのクランブル、ローズヒップジュレなど10の要素が入っているそう。

見た目だけでなく、中身にもとことんこだわった美ビジュデザートを、心ゆくまで堪能してくださいね。

■参考記事:2品目オーダー限定メニューでスイーツのフルコース気分!ひと目惚れ間違いなし「L'atelier à ma façon」の芸術的グラスデザート【ご褒美の新定番】(配信日:2024.02.21)



【蔵前】バリスタによるスイーツとのペアリングを楽しむひとり時間/Lonich,

都営浅草線蔵前駅A1出口から徒歩2分、大通りから1本入った路地に構える「Lonich,(ろにっく)」。2023年4月、コーヒー激戦区として知られる蔵前にオープンしたこちらのお店は、「コーヒー体験をデザインする」をコンセプトに掲げるコーヒースタジオ。カフェなどでコーヒーを1杯オーダーするのとは違い、コース形式でコーヒーを楽しめるのが特徴です。

こちらで体験できるのは、バリスタがコーヒー豆を紹介しながら、その場で1杯ずつ抽出してくれる「クオリティカウンター」と、1組につきひとりのバリスタがついてコース形式でドリンクとスイーツのペアリングを楽しめる「クリエイティブカウンター」の2種類。

「クリエイティブコース」4500円(取材時)では、コーヒーを使ったオリジナルドリンク4杯を、スイーツのペアリングとともに楽しむことができます。自宅やカフェでカジュアルに飲むコーヒーもいいけれど、たまに非日常な空間で、じっくりとコーヒーを楽しんでみるのはいかがでしょうか。

■参考記事:【おとなのソロ部】蔵前のコーヒースタジオ「Lonich,」パーソナルバリスタによるスイーツとのペアリングを楽しむひとり時間(配信日:2023.11.03)



