米マサチューセッツ州で今月3日、1982年に放火及び殺人罪で誤認逮捕され32年間服役した男性に対し、17億円超の賠償金が支払われることが決定した。2014年に釈放された男性は、2019年に同州ローウェル市に対して訴訟を起こしており、このたび和解が成立した。英ニュースメディア『UNILAD』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】

プエルトリコ出身のヴィクター・ロザリオさん(Victor Rosario、65)は1982年11月、米マサチューセッツ州ローウェル市のアパートに放火し、子供5人を含む8人の命を奪ったとして逮捕された。ヴィクターさんは当時、24歳だった。

ヴィクターさんは32年間の服役を経た2014年、有罪判決が破棄されて釈放され、2017年には州最高裁判所によって無罪が確定。2019年にローウェル市に対して訴訟を起こしていた。

そして今月3日、事件から40年以上を経て、ボストン連邦裁判所が市に対して賠償金17億5千万円超(1300万ドル)の支払いを決定した。これは米国北東部の6州(メイン、ニューハンプシャー、マサチューセッツ、ロードアイランド、コネチカット、バーモント)を含むニューイングランド地方での史上最高額だという。

ヴィクターさんは3日午後、24歳当時の自身の写真を引き伸ばしたポスターの横に立って「私は自由になった」と叫び、「今日、これまでのチャプターは幕を閉じ、私の新しい人生のチャプターが始まる」と語った。そして「たとえ何があったとしても、奪われた年月の埋め合わせをすることはできない」と続け、このような過ちを二度と繰り返さないよう最善の努力を尽くして欲しいと訴えた。

なおヴィクターさんの弁護士マーク・ロイヴィー=レイヤス氏(Mark Loevy-Reyes)はこの事件について、次のように主張していた。

「火災発生時、ヴィクターさんは燃え盛るアパートに閉じ込められた人々を助けようと現場に駆けつけたにもかかわらず、当局は火事から数時間後、彼を放火と殺人の疑いで逮捕した。火災が放火であったという証拠は一切なかったにもかかわらず、当局は証拠を捏造、隠滅し、ヴィクターさんを犯人に仕立て上げた。全ては事件解決を急ぐためだった。」

一方で、英語が母国語ではなかったヴィクターさんは「私は目でコミュニケーションを取り、無罪を主張したが、誰も信じてくれなかった」と当時のことを語っており、マーク氏は事件の背景について、こう説明した。

「あの晩、子供たちが泣き叫ぶ声を聞き、救出しようと駆けつけたヴィクターさんは、トラウマを抱えて疲れ切っていた。それなのに当局はヴィクターさんを夜通し尋問し、『この書類に署名したら、帰宅できる』と言って1枚の紙を差し出した。」

「スペイン語が母国語のヴィクターさんは当時、英語をよく理解できないまま署名をし、そのまま手錠をかけられて拘留された。当局はヴィクターさんが建物に火炎瓶を投げ込んだと主張していたが、証拠は一切見つかっていない。あの頃は、火災現場に向かった警察や消防隊が『放火のようだ』と決めると、それから犯人捜しを行っていたのだ。」

さらにマーク氏は「ローウェル市には当時、放火捜査班が存在していた。そして彼らによって『この火災は放火である』と結論付けられた場合には、保険会社が保険金の支払いをしなくても済んでいた。放火捜査班が当時、保険会社から資金提供を受けていたことも明らかになっている」と指摘していた。

なお4児の父でもあるヴィクターさんは「子供たちが成長する最も大切な時に、一緒にいられなかった。それに最もつらかったのは、プエルトリコから刑務所まで会いに来た母に、自分が置かれている立場を説明しなければならなかったことだった」と語り、当時の母親とのやり取り、悲しい胸のうちをこのように明かした。

「母は英語を話すことができないのに、マサチューセッツ州の刑務所にやってきた。そして私に会うたびにこう聞いてきたんだ。『いつ帰って来るんだい?』とね。母には『終身刑で出られないから、分からない』と説明したけど、理解できないようだった。」

「そして2007年に母は亡くなった。母が最後に刑務所に来た時、『きっとこれが最後の訪問になると思うけど、いつ帰ってくることができるの?』と聞かれてね。母はその時、涙がこぼれそうな目をしていた。そうして母が面会室を出ていく後ろ姿を見た時、『ああ、これで母とは二度と会うことができない』と泣きたい気持ちでいっぱいだった。私は母の死に目に会うことさえできなかった。」

「ただ私がこれから前に進んでいくために学んだことは、『どのようにして人を赦すか』ということだった…。もし私をつらい目に遭わせた人を赦すことができないとしたら、私の人生は常に刑務所の中にあるのと一緒になってしまう。だから私は人を赦すことにした。自由になりたいからね。」

ちなみにヴィクターさんは、2014年に釈放されて以来、自分と同じように無実の罪で逮捕された人々を助けたり、刑務所から社会復帰できるようにサポートをしており、今後も活動を続けていくという。

そしてこのニュースに対して、「この男性を32年間服役させた警察官など全ての人に、この男性と同じだけの懲役刑を与えるべき。たとえ退職していてもだ」「このお金は市民の税金から払われるのだろう。嘘つきの警察官は痛くも痒くもないね」「これだけのお金を払われても、32年間の服役はしたくないと思ってしまう。この男性に平和が訪れますように」「これからの人生を楽しんで欲しい」「賠償金に税をかけるべきではないと思う」「証拠を捏造した人々は自分の罪を分かっているはず。怒りを感じる」といったコメントが寄せられている。

画像は『UNILAD 2023年5月4日付「Man who spent 32 years in prison for murders he didn’t commit gets awarded $13 million」(Credit: NBC Boston)』『NBC Boston 2023年5月3日付「Wrongfully Convicted Massachusetts Man Gets $13M Settlement」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)