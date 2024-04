メーカーごとのカロリーとタンパク質の違い

市販のギリシャヨーグルトはさまざまな種類があります。各メーカーのプレーン味ではどのような違いがあるのでしょうか。



<各メーカーのプレーン味の比較>

「森永 ギリシャヨーグルト パルテノ」と「アテナ Greek YOGURT」以外は脂質がほとんど含まれていません。脂質が入っている方がクリーミーさを感じられ、腹持ち効果も期待できますが、さっぱりと食べたい方やカロリーを抑えたい方は脂質が少ないものを選ぶといいでしょう。

またタンパク質の量もそれぞれ違いがあります。味の好みや、とりたい栄養素に合わせて選んでみましょう。

ギリシャヨーグルトの作り方

ギリシャヨーグルトとは水切りヨーグルトのことなので、実は手作りすることができます。



作り方は、ザルにキッチンペーパーをしきプレーンヨーグルトをのせるだけ。ラップをかけて30分〜1晩ほど、お好みの硬さになるまで放置すれば出来上がります。



ヨーグルトの重量が約半分ほどになりますが、普通のギリシャヨーグルトを買うよりお買い得!?かもしれません。



おいしく栄養がとれ、ダイエットやタンパク質補給にもぴったりのギリシャヨーグルト。手作りのものでも、市販のものでも、一度濃厚な味わいを試してみませんか?



※各商品の販売状況などは各HPを参照ください。



