4月16日に開催されたリーグ・アン第31節で、最下位に沈むアンジェは、11位のクレルモンと敵地で対戦。28分にアドリアン・ユヌが幸先良く先制点を奪うも、前半のうちにPK2発であっさり逆転を許し、1−2で敗れた。

この一戦で大きな注目を集めているのが、アンジェの男性サポーターたちが取った衝撃の行動だ。相手にPKが与えられると、ゴール裏に陣取った彼らはなんと、一斉に履いていたズボンを下ろし、キッカーの集中力を削ぎにかかったのだ。しかし、効果は見られなかった。

【画像】最終手段?アンジェサポが相手のPK時に取った衝撃行動

狂気の妨害はたちまち話題となり、米ポッドキャスト番組『Men in Blazers』の公式ツイッターが「相手のPKを阻止するために独創的な方法を編み出した」と伝えれば、英公共放送『BBC』の番組『Match of the Day』も面白おかしく反応。『Men in Blazers』同様、桃の絵文字を添え、ユーモアたっぷりにこう綴った。

「アンジェのファンは、チームがリーグ・アンの最下位に沈んでいるため、あまり明るい話題はないが、それでも気持ちを高めている。そしてこの時、ズボンは低くなっている」

1部残留の望みを繋ぐため、文字通り身体を張った行動だった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部