ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¢¡Ö¸¤±î¤ÎÃç¡×¤ÊÇÐÍ¥¤ÎÂ¸ºß¡¡¶¦±é¤Ç¥¤¥é¤Ã¡Ö¡È¤ª¤¤¥ª¥Ð¥µ¥ó¼ÙËâ¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê36¡Ë¤¬¡¢½÷Í¥¡¦ÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ê33¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£Ãç¤ÎÉ×¤ÇÇÐÍ¥¡¦ÃæÈøÌÀ·Ä¡Ê34¡Ë¤È¤Î¶¦±é¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤ÈÃæÈø¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ü¥¯¤Î»¦°Õ¤¬Îø¤ò¤·¤¿¡×¤Ç¶¦±é¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢ÃæÈø¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥¤¥é¥Ã¡×¤È¤·¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃæÈø¤¬¡¢Ãç¤òÄÌ¤·¤ÆÅÄÃæ¤Ë¡ÖºÇ¶á¡¢²¶¤Ë¥¤¥é¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥¤¥é¤Ä¤¯¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡¢1Ç¯¤¯¤é¤¤²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤ª¤¤¥ª¥Ð¥µ¥ó¡¢¼ÙËâ¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ö¤¨¡¢¥ª¥Ð¥µ¥ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡ª¡©¡×¤È¡¢¥×¥Á¸ý¤²¤ó¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿Ãç¤Ï¡Ö¤Ò¤É¤¤¡ª¤³¤é¤·¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÊ°¤ê¡Ö¸¤±î¤ÎÃç¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÅÇÏª¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÎ¤°Í¼Ó¤Á¤ã¤ó¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤éËÜÅö¤Ëµö¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¤¡Ö¸ÀÍÕ¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£