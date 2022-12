米アラバマ州在住の女性は今年9月、2年前にがんで亡くなった娘が携帯電話に残したメッセージ動画を発見した。それは一人っ子だった娘がこれから誕生するであろうきょうだいに宛てたもので、女性がTikTokで動画をシェアしたところ多くの人の心を揺さぶり拡散した。

アラバマ州に住むラクレティアさん(Lacretia)とダスティン・リーカバークさん(Dustin Riekeberg)の一人娘、デスティニーちゃん(Destiny)は2020年1月7日、肝臓にできる悪性腫瘍「肝芽腫」と診断された。2019年のクリスマス休暇に体調を崩し、同州のバーミンガム小児病院で検査を受けて病気が判明、必死の闘いを続けたものの約8か月後の9月17日に9歳で亡くなった。

それから約2年後のことだった。両親はデスティニーちゃんの携帯電話の中にこれから誕生するであろう妹、または弟に向けて「幸せでいて欲しい…」と語りかける約2分間のメッセージ動画が残されているのを見つけ、言葉を失った。

ラクレティアさんはそれまで娘を亡くした寂しさや病気についてTikTokでシェアしており、この動画を「天国の天使からの言葉」として紹介したところ、多くの人から反響があったのだった。

約2分間の動画はデスティニーちゃんのこんな言葉で始まる。

「私はまだ小さいから、私の妹か弟が大きくなったらこの動画を見て欲しい。」

そして「私は完璧でないし、あなたもそうよ」と語ると、「なんだか泣いてしまいそうだわ」と感極まった様子でこう続けた。

「あなたにはただ幸せでいて欲しいの。それと決して意地悪をしないで欲しい。」

「私はいつも幸せだったし、いつもいい子だった…。あなたに知っていて欲しいのは私があなたを大好きだということ。あなたは素晴らしい妹、または弟であるということよ。まだ産まれてすらいないけど、あなたは完璧な子になるでしょうね。私の家族にとって最高の子にね。」

その後、デスティニーちゃんは「もしかしたら、自分はずっと一人っ子のままかもしれないわね…」と不安を口にするも、すぐに「そんなことはないわ。あなたはちゃんと産まれてくるの。神様はあなたを誕生させ、いい子にしてくれるのよ」と自分に言い聞かせるように話し、「私たちはあなたをとても愛しているわ。あなたはもう、私たち家族の一員なの」と締めくくった。

実はラクレティアさん、この動画が撮影されたのは4年前であったこと、デスティニーちゃんは当時7歳で、がんと診断される2年前だったことを明かしており、「私たちは娘に、妹や弟について話したことなんてなかったのに…。あの子が未来に誕生するであろうきょうだいに動画を残していたなんて、こんな特別なことはないわ」と綴っている。

なおデスティニーちゃんの願いが通じたのか、ラクレティアさんは今年8月末にデスティン・アリジャ・キング君(Destin Alijah King)を出産、動画を発見したのは長男誕生から間もなくのことだったそうで、亡き娘についてこのように語った。

「あの子が息を引き取った時、私は『自分も死んでしまうのではないか』と思うほど取り乱してしまった。本来ならば笑って、踊って、ソフトボールをして、TikTokをしているはずの9歳の娘。その命を奪い去ったがんが憎い。」

「あの子のことを私は忘れることはないし、いなくなった寂しさで心が壊れそうにもなった。」

「それでも40代という決して若くはない私と夫との間に今夏、第2子が誕生し、希望をもたらしてくれたの。」

「長男はデスティニーが天国から私たちに贈ってくれたギフトよ。私と夫が再び両親になれるように…とね。そして娘は守護天使となってこの子のことを見守ってくれているに違いないの!」

「デスティニー! 愛しているわ!」

ちなみにこの動画を見た人からは「涙が止まらない。亡くなったデスティニーちゃんはきょうだいが誕生することを知っていたのよ。動画は思いつきや偶然ではないと思う」「この子はきっと、きょうだいが誕生する前から繋がりを感じていたに違いないわ」「なんて素敵な贈り物なのかしら!」「まさに天使!」「デスティニーちゃんはとても頭がよくて、美しい心を持った子だったと思う」「デスティニーちゃんの分まで幸せに生きて欲しい」「この動画をきょうだいが見たら、泣いてしまうだろうね」「鳥肌が立った」といったコメントが届いている。

画像は『Destinysmomma707 2022年11月20日付TikTok「You would have loved @charli d’amelio ‘s new song!」、2022年9月12日付TikTok「Childhood cancer robbed you and us!」、2022年8月30日付TikTok「My baby decided to come early!」、2022年11月20日付TikTok「God knew you could do it!」、2022年9月7日付TikTok「#mixed #biracialbaby」』『Destiny Riekeberg Warrior 2020年3月4日付Instagram「Keep praying」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)