by Steve Jurvetson

テスラを率いる実業家のイーロン・マスク氏がロシア・ウクライナ情勢に関しTwitterでアンケートを行ったところ、200万人近いユーザーがこれに回答しました。しかし、アンケート内容がウクライナのアンドリー・メルニク駐ドイツ大使を始め、さまざまな著名人の反感を買うことになりました。

Ukrainian ambassador tells Elon Musk to 'f--- off' after billionaire's Twitter poll

https://www.cnbc.com/2022/10/03/elon-musk-infuriates-ukraine-with-twitter-poll-on-how-the-russia-war-should-end.html

2022年10月4日、マスク氏はTwitter上で「ウクライナとロシアの和平」と題し、以下の4つの項目を提示。Twitterのアンケート機能を使い「はい」か「いいえ」で答えさせました。

・国連の監視下で、併合地域の選挙をやり直す。ロシアは、それが民意であるならば、離脱する

・クリミアは1783年からニキータ・フルシチョフの過ち、つまりウクライナへのクリミア半島割譲まで正式にロシアの一部だった

・クリミアへの水の供給は保証される

・ウクライナは中立を保つ

- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

- Water supply to Crimea assured.

- Ukraine remains neutral.— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022