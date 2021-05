ミシガン大学のダニエル・クルーガー氏の研究により、高級ブランドの大きなロゴが入った服を着ている人は、周囲から「短期的な性的関係に関心があり、長期的な恋愛関係にはあまり関心がない」と見なされているということが分かりました。

Phenotypic Mimicry Distinguishes Cues of Mating Competition From Paternal Investment in Men’s Conspicuous Consumption - Daniel J. Kruger, 2021

https://doi.org/10.1177/01461672211007229

クルーガー氏は「高級ファッションブランドの派手な服を着用する男性はその経済力が服によりアピールされるので、富を求める女性の男性に対する関心が高まるのではないか」と予測し、富の顕示と実際の人間的な魅力に関係があるのか調査を行いました。

そこで、クルーガー氏はミシガン大学の376人の学生に対し、大きなロゴが入ったのシャツと、小さなロゴが入ったシャツ、2枚のラルフ・ローレンのシャツを見せ、このシャツを着用する男性に対しどのような印象を抱くか、いくつかの質問を投げかけました。

質問を受けた学生たちの評価を統合すると、大きなロゴが入ったシャツを着用する男性への評価は、小さなロゴが入ったシャツを着用する男性への評価に対し、性行為への関心が高く、短期間の性的関係への関心が高く、長期的かつ献身的な恋愛関係にはあまり興味がないと見られているという結果が得られたとのこと。この評価に関して、評価者の性差による違いはあまり見られませんでした。

また、大きなロゴが入ったシャツを着用する男性は「頻繁に浮気する」「誰かの恋人とわざと浮気する」「一度に複数の人と付き合う」などの評価も見られたとのことです。反対に、小さなロゴが入ったシャツを着用する男性に対しては、「より親密な関係を望んでいる」「安定して信頼できる」「子どもをもうけるのに適している」と評価されています。

また、別の615人のグループに対して行った質問から、「リーダーシップを発揮したい時には大きなロゴが入った服を着る」「就職面接や恋人の両親に初めて会う時は小さなロゴが入った服を着る」という回答が多かったということも明らかになっています。クルーガー氏は「これまで、高級ブランドの服を着ることはその人のステータスと関連付けられてきましたが、そのような服を着る目的はさまざまであること、ロゴの大きさで周囲の認識が変わることが分かりました」と述べています。