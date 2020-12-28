¡Ú³¤³°È¯¡ªBreaking News¡Û´é¤ò¼ðáç¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿ÃËÀ¡¢·ëº§¤·¤Æ2»ù¤ÎÉã¤È¤Ê¤ê´õË¾¤ò¸«½Ð¤¹¡Ê°õ¡Ë¡ãÆ°²è¤¢¤ê¡ä
´é¤ò¼ðáç¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥É¤Î40ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤¬¡ØBorn Different¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¡Ö¿À·ÐÀþ°Ý¼ð¾É¡×¤È¤¤¤¦ÆñÉÂ¤Ë¤è¤ê¤¤¤¸¤á¤äº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢·ëº§¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¿ÍÀ¸¤Ë´õË¾¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¡Û
°õ¥¸¥ã¥ó¥à¡¼¡¦¥«¥·¥ß¡¼¥ë½£¤Ë½»¤à¥é¥Æ¥£¡¼¥Õ¡¦¥«¡¼¥¿¥Ê¤µ¤ó¡ÊLatif Khatana¡¢40¡Ë¤Ï¡¢Á´¿È¤ÎÈéÉæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾®¤µ¤Ê¼ðáç¡Ê¿À·ÐÀþ°Ý¼ð¡Ë¤¬¤Ç¤¤ë°äÅÁÀ¼À´µ¡Ö¿À·ÐÀþ°Ý¼ð¾É¡×¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥Æ¥£¡¼¥Õ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë¼ðáç¤Î¿ô¤¬Áý¤·¤Æ´éÁ´ÂÎ¤¬Âç¤¤Ê¼ðáç¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢ÊÒÊý¤ÎÌÜ¤Ï¼ºÌÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤â¤¦ÊÒÊý¤Î»ëÎÏ¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥é¥Æ¥£¡¼¥Õ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¤³¤ÎÉÂµ¤¤È¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÊÐ¸«¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡£³°½Ð¤¹¤ë¤ÈÎä¤¿¤¤»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤À¡£¤À¤«¤éÉÂµ¤¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡Ø»ä¤Î¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡¡»ä¤À¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Í¡×¤È¤Ä¤é¤¤¶»¤Î¤¦¤Á¤òÌÀ¤«¤·¡¢²áµî¤Ëµ¯¤¤¿¶²¤í¤·¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Ï³°½Ð¤·¤Æµ¢Âð¤¹¤ëÅÓÃæ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¶¶¤ËÊ¼»Î¤¬²¿¿Í¤«Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£Èà¤é¤Ï»ä¤ò¸«¤ÆÌî½Ã¤«²¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£½Æ¤ò¹½¤¨¤Æ»ä¤ò·â¤È¤¦¤È¤·¤¿¤«¤é¡¢»ä¤Ï¡Ø¿Í´Ö¤À¤«¤é·â¤¿¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡Ù¤ÈÂçÀ¼¤Ç¶«¤ó¤À¤ó¤À¡£¡×
¤½¤ó¤Ê¥é¥Æ¥£¡¼¥Õ¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´õË¾¤ò¸«½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ê¥Þ¤µ¤ó¡ÊSalima¡Ë¤È¤Î·ëº§¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥é¥Æ¥£¡¼¥Õ¤µ¤ó¤Ï2008Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢2012Ç¯¤ËÄ¹½÷¥¦¥ë¥Õ¥¡¥È¤Á¤ã¤ó¡ÊUlfat¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¼¡½÷¥ê¥Õ¥¡¥È¤Á¤ã¤ó¡ÊRiffat¡Ë¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£
¼Â¤Ï¥µ¥ê¥Þ¤µ¤ó¤Ï±¦Â¤ÎÀè¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢2¿Í¤Î·ëº§¤Ï¡Ö¾ã¤¬¤¤¼ÔÆ±»Î¤Ê¤é¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È¿ÆÆ±»Î¤¬·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·ëº§12Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥ê¥Þ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¥é¥Æ¥£¡¼¥Õ¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡Ø¿Æ¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¤Î¡Ù¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ë¤Î¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤ï¡£·ëº§¤·¤Æ»Ò¶¡¤â¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤¤¤¤¿ÍÀ¸¤è¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Î¥é¥Æ¥£¡¼¥Õ¤µ¤ó¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤Ï¿´¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢°ì¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¼ä¤·¤¹¤®¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Ì¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿»þ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂç´î¤Ó¤·¤¿¤ó¤À¡£·ò¹¯¤Ê»Ò¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£º£¤Ç¤Ï¾ã¤¬¤¤¤Î¤Ê¤¤Ì¼¤¬2¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬±¿¤À¤è¡£Ì¼¤Ï»ä¤Î´õË¾¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¡¢¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ê¤ó¤À¡£¡×
¡Ö¤À¤«¤éÌ¼¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¶µ°é¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¡¢¤¤¤¤»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ó¤À¡£¡×
¡Ö¤¿¤À¡Ø¤³¤ÎÀè¡¢Ì¼¤Ë¤â»ä¤ÈÆ±¤¸¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ë¤±¤É¤Í¡£¡×
¤Ê¤ªÊÒ¿Æ¤¬¿À·ÐÀþ°Ý¼ð¾É¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¿Æ¤«¤éÉÂµ¤¤ò°äÅÁ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï50¡ó¤À¤¬¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¡¥È¤Á¤ã¤ó¤È¥ê¥Õ¥¡¥È¤Á¤ã¤ó¤ËÉã¿Æ¤ÈÆ±¤¸¾É¾õ¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÃËÀ¤Ëµß¤¤¤Î¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë°å»Õ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ØGoFundMe¡Ù¤ò³«Àß¤·¤¿¤¤¤è¡×¡Ö¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«Ê¬¤¬¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ë»×¤¨¤¿¡×¡Ö¿Í¤ò³°¸«¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖºÊ¤äÌ¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¹¬¤»¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¡Ø¿ÍÀ¸¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤¨¤ë2¿Í¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖÈà¤Ï¤È¤Æ¤â¶¯¤¯Èþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²èÁü¤Ï¡ØBarcroft TV¡¡2020Ç¯12·î17ÆüÉÕ¡ÖThey Call Me ¡ÆThe Man With No Face¡Ç | BORN DIFFERENT¡×¡Ù¡ØBorn Different¡¡2020Ç¯12·î23ÆüÉÕInstagram¡Ö¡ÈI am lucky to have my daughters, they have become my hope, and that is what gives me courage and makes my life happy.¡É¡×¡Ù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡A.C.¡Ë