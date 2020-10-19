買って観光地を支援! 寄付金付き「ご当地 キットカット」発売
ネスレ日本は、日本全国の観光地域への支援金が商品価格に含まれた、寄付金付きの「ご当地 キットカット」を、10月19日より順次発売する。寄付金は、公益社団法人日本観光振興協会を通じて観光地域の支援に活用される。
本商品には、1商品あたり10円の寄付金が商品価格に含まれている。対象となる商品は「キットカット ミニ 温泉饅頭味」・「キットカット ミニ 信州りんご」・「キットカット ミニ ストロベリーチーズケーキ味」(各税別500円)、「東京ばな奈 キットカットで『見ぃつけたっ』 パウチ」・「キットカット ビッグリトル 北海道メロン パウチ」・「キットカット ビッグリトル 紅いも パウチ」(各税別178円)の6種。
本商品には、1商品あたり10円の寄付金が商品価格に含まれている。対象となる商品は「キットカット ミニ 温泉饅頭味」・「キットカット ミニ 信州りんご」・「キットカット ミニ ストロベリーチーズケーキ味」(各税別500円)、「東京ばな奈 キットカットで『見ぃつけたっ』 パウチ」・「キットカット ビッグリトル 北海道メロン パウチ」・「キットカット ビッグリトル 紅いも パウチ」(各税別178円)の6種。