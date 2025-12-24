ネスレ日本は“サンタ型キットカット”「キットカットホリデイサンタ」を11月4日より期間限定で発売しています。今年は時間もコストもかけすぎずに、手軽に自宅や職場でクリスマスを楽しむ方が増えているトレンドから「サクッと簡単ホリデー気分」がテーマに。プレゼント交換やパーティーなど、様々なクリスマスシーンに対応するラインナップを紹介します！■シェアにも、自分用にもぴったり！クリスマスを彩る華やかなパッケ