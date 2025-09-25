2025年のハロウィンは、サーティワンから”黒ねこ”が主役のお祭り騒ぎ♪10月1日（水）～31日（金）の期間限定で「おかしにゃ おかしにゃ にゃろうぃ～ん」が開催されます。黒ねこピックや黒いスプーン付きのアイスに、秋の味覚を盛り込んだフレーバー、キュートな限定サンデーやボックスまで勢ぞろい。子どもから大人まで楽しめるワクワクの限定スイーツを一緒にチェック