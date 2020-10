交通違反をした際にふざけているとしか思えないような言い逃れをする者がいるが、このほどアメリカでコンビニエンスストアの駐車場からピックアップトラックを盗んで逮捕された男の“盗んだ理由”に注目が集まっている。『Daily Star』『Metro』などが伝えた。



9月26日、米ユタ州オレム市のコンビニエンスストア「セブン-イレブン」の駐車場からピックアップトラックを盗んだとしてブライス・ジェラルド・ディクソン(Bryce Jerald Dixon)が逮捕された。



当時、ピックアップトラックの所有者が車に鍵をつけたままセブン-イレブン店内で買い物をしていたようだが、ブライスはその隙を狙って運転席に乗り込み、その場から逃走した。



しかしほどなくしてブライスは自分が仕出かしたことを反省し、ピックアップトラックを所有者に返すべく再びセブン-イレブンの駐車場へと戻った。



駐車場では警察に通報した所有者が、ピックアップトラックを返しに来たブライスを見つけると、彼の顔を一発殴りつけた。その直後、ブライスは逃走しようとしたが、現場に駆けつけた警察官によって追跡され逮捕された。その後、ブライスは殴られて顔に怪我をしていたことで病院に連れて行かれた。



ブライスは警察官に、ピックアップトラックを盗んだ理由を「宇宙人の外交官に会って一緒に宇宙船に乗るため、コロシアムにすぐ向かう必要があった」と話しており、宇宙人との会合に遅れたくなかったと主張したそうだ。また彼は、宇宙人がいかに自分を必要としているかを延々に語っていたという。



ちなみにブライスが向かおうとした“コロシアム”は、ローマのコロシアムなのか、または近くの大学のスタジアムのことを指していたのかはっきりとは伝えられていない。



ブライスは病院で怪我の治療中に警察の目を欺いて3回ほど逃走を試みたため、ピックアップトラックの窃盗に加え3件の逃亡未遂の容疑でユタ郡刑務所に拘留されている。



