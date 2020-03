ネコは狭い所や高い所が好きとよく言われます。

段ボールの壁に穴を開けて、どのくらいの大きさの穴までネコは通過可能なのかを検証している動画がYouTubeで公開されています。

https://youtu.be/5Cdv932eoU0



20センチは余裕です。

13センチでは一瞬穴の大きさを確認していますね。それでも普通に穴を通過。

12センチでは穴の大きさをマジマジと確認しています。後ろ足がそろそろキツクなり始めている様子です。

11センチになると大分戸惑いを見せ始めます。なんとか通過しますが、結構無理矢理です。後ろ足が突っかかって、もういっぱいいっぱい。

10センチまでくると頭だけ入れてみたり、スピードつけて穴に突っ込んでみたりしますが、ちょっと無理っぽいです。「行けるのか、行けるのか、私?」と自問自答していたかはわかりませんが、とうとうギブみたいです。ただひたすらに穴を見つめています。「ちょっと痩せないとな」とでも思っているのでしょうか。

