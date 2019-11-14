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Volkswagen Beetle side fenders converted into motorcycles
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The original Volkswagen Beetle repurposed to create a fashionably old-fashioned mini bike!
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[Æ°²è¤ò¸«¤ë]The Volkswagen Beetle inspired Volkspod 2 - YouTube
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