AbemaTVは9月16日、2018年同日に歌手を引退した 安室奈美恵 さんの特別番組「9.16 安室奈美恵 音楽祭」を計12時間にわたって放送。「全95曲から選ぶ!安室奈美恵MV総選挙」結果を発表した。テレビ朝日の堂真理子アナ、アーティストのケミストリー・川畑要、Zeebra、タレントのバブリーナを迎えて放送した「9.16 安室奈美恵 音楽祭」では、「全95曲から選ぶ!安室奈美恵MV総選挙」と題し、幅広い世代から親しまれる、安室さんの過去25年間のミュージックビデオを、ファン投票による各世代男女別 ランキング の形式で発表。投票の結果、20代以下をはじめ、30代、40代の女性から圧倒的な支持を集め1位に輝いたのは、「Get Myself Back」(2010年)、そして、20代以下、30代、40代男性の1位に輝いたのは、「Baby Don't Cry」(2007年)となった。☆全95曲から選ぶ!安室奈美恵MV総選挙<20代以下女性ベスト8>1位 Get Myself Back(2010年)2位 Baby Don't Cry(2007年)3位 Showtime(2017年)4位 Contrail(2013年)5位 Stranger(2015年)6位 Say the word(2001年)7位 Finally(2017年)8位 Birthday(2015年)<20代以下男性ベスト8>1位 Baby Don't Cry(2007年)2位 Get Myself Back(2010年)3位 Stranger(2015年)4位 Hide & Seek(2007年)5位 Finally(2017年)6位 How do you feel now?(2017年)7位 CAN YOU CELEBRATE?(1997年)8位 Say the word(2001年)<30代女性ベスト8>1位 Get Myself Back(2010年)2位 Baby Don't Cry(2007年)3位 Say the word(2001年)4位 Hide & Seek(2007年)5位 Don't wanna cry(1996年)6位 Showtime(2017年)7位 Stranger(2015年)8位 Hero(2016年)<30代男性ベスト8>1位 Baby Don't Cry(2007年)2位 Get Myself Back(2010年)3位 Finally(2017年)4位 Don't wanna cry(1996年)5位 SWEET 19 BLUES(1996年)6位 Contrail(2013年)7位 a walk in the park(1996年)8位 Showtime(2017年)<40代女性ベスト8>1位 Get Myself Back(2010年)2位 Baby Don't Cry(2007年)3位 Say the word(2001年)4位 Hide & Seek(2007年)5位 Contrail(2013年)6位 Stranger(2015年)7位 Hero(2016年)8位 CAN YOU CELEBRATE?(1997年)<40代男性ベスト8>1位 Baby Don't Cry(2007年)2位 Finally(2017年)3位 Get Myself Back(2010年)4位 SWEET 19 BLUES(1996年)5位 Showtime(2017年)6位 Stranger(2015年)7位 Hero(2016年)8位 In Two(2017年)そのほか、番組では安室さんが出演する、もう見ることができない懐かしのCMや、音楽雑誌、ファッション雑誌などで掲載されたインタビューをもとに、これまでに安室さんが何を語ってきたのかなど、様々なシーンから安室さんの25年を振り返る「25年間のお宝映像で振り返る!NAMIE AMURO's history 1993〜2018」や、安室さんのライブシーンを厳選した「ファンと選んだ安室奈美恵LIVE神シーンBESTセレクション」、ファンからの生投票で「今聞きたい」曲を決定した「ラスト1時間!あなたの生投票で次の曲が決まる安室奈美恵アンコールLIVE」を放送した。