安室奈美恵“MV総選挙”男女の1位に輝いたのは…
AbemaTVは9月16日、2018年同日に歌手を引退した安室奈美恵さんの特別番組「9.16 安室奈美恵 音楽祭」を計12時間にわたって放送。「全95曲から選ぶ！安室奈美恵MV総選挙」結果を発表した。
テレビ朝日の堂真理子アナ、アーティストのケミストリー・川畑要、Zeebra、タレントのバブリーナを迎えて放送した「9.16 安室奈美恵 音楽祭」では、「全95曲から選ぶ！安室奈美恵MV総選挙」と題し、幅広い世代から親しまれる、安室さんの過去25年間のミュージックビデオを、ファン投票による各世代男女別ランキングの形式で発表。
投票の結果、20代以下をはじめ、30代、40代の女性から圧倒的な支持を集め1位に輝いたのは、「Get Myself Back」（2010年）、そして、20代以下、30代、40代男性の1位に輝いたのは、「Baby Don't Cry」（2007年）となった。
☆全95曲から選ぶ！安室奈美恵MV総選挙
＜20代以下女性ベスト8＞
1位 Get Myself Back（2010年）
2位 Baby Don't Cry（2007年）
3位 Showtime（2017年）
4位 Contrail（2013年）
5位 Stranger（2015年）
6位 Say the word（2001年）
7位 Finally（2017年）
8位 Birthday（2015年）
＜20代以下男性ベスト8＞
1位 Baby Don't Cry（2007年）
2位 Get Myself Back（2010年）
3位 Stranger（2015年）
4位 Hide & Seek（2007年）
5位 Finally（2017年）
6位 How do you feel now?（2017年）
7位 CAN YOU CELEBRATE?（1997年）
8位 Say the word（2001年）
＜30代女性ベスト8＞
1位 Get Myself Back（2010年）
2位 Baby Don't Cry（2007年）
3位 Say the word（2001年）
4位 Hide & Seek（2007年）
5位 Don't wanna cry（1996年）
6位 Showtime（2017年）
7位 Stranger（2015年）
8位 Hero（2016年）
＜30代男性ベスト8＞
1位 Baby Don't Cry（2007年）
2位 Get Myself Back（2010年）
3位 Finally（2017年）
4位 Don't wanna cry（1996年）
5位 SWEET 19 BLUES（1996年）
6位 Contrail（2013年）
7位 a walk in the park（1996年）
8位 Showtime（2017年）
＜40代女性ベスト8＞
1位 Get Myself Back（2010年）
2位 Baby Don't Cry（2007年）
3位 Say the word（2001年）
4位 Hide & Seek（2007年）
5位 Contrail（2013年）
6位 Stranger（2015年）
7位 Hero（2016年）
8位 CAN YOU CELEBRATE?（1997年）
＜40代男性ベスト8＞
1位 Baby Don't Cry（2007年）
2位 Finally（2017年）
3位 Get Myself Back（2010年）
4位 SWEET 19 BLUES（1996年）
5位 Showtime（2017年）
6位 Stranger（2015年）
7位 Hero（2016年）
8位 In Two（2017年）
そのほか、番組では安室さんが出演する、もう見ることができない懐かしのCMや、音楽雑誌、ファッション雑誌などで掲載されたインタビューをもとに、これまでに安室さんが何を語ってきたのかなど、様々なシーンから安室さんの25年を振り返る「25年間のお宝映像で振り返る！NAMIE AMURO's history 1993〜2018」や、安室さんのライブシーンを厳選した「ファンと選んだ安室奈美恵LIVE神シーンBESTセレクション」、ファンからの生投票で「今聞きたい」曲を決定した「ラスト1時間！あなたの生投票で次の曲が決まる安室奈美恵アンコールLIVE」を放送した。
テレビ朝日の堂真理子アナ、アーティストのケミストリー・川畑要、Zeebra、タレントのバブリーナを迎えて放送した「9.16 安室奈美恵 音楽祭」では、「全95曲から選ぶ！安室奈美恵MV総選挙」と題し、幅広い世代から親しまれる、安室さんの過去25年間のミュージックビデオを、ファン投票による各世代男女別ランキングの形式で発表。
投票の結果、20代以下をはじめ、30代、40代の女性から圧倒的な支持を集め1位に輝いたのは、「Get Myself Back」（2010年）、そして、20代以下、30代、40代男性の1位に輝いたのは、「Baby Don't Cry」（2007年）となった。
☆全95曲から選ぶ！安室奈美恵MV総選挙
＜20代以下女性ベスト8＞
1位 Get Myself Back（2010年）
2位 Baby Don't Cry（2007年）
3位 Showtime（2017年）
4位 Contrail（2013年）
5位 Stranger（2015年）
6位 Say the word（2001年）
7位 Finally（2017年）
8位 Birthday（2015年）
＜20代以下男性ベスト8＞
1位 Baby Don't Cry（2007年）
2位 Get Myself Back（2010年）
3位 Stranger（2015年）
4位 Hide & Seek（2007年）
5位 Finally（2017年）
6位 How do you feel now?（2017年）
7位 CAN YOU CELEBRATE?（1997年）
8位 Say the word（2001年）
＜30代女性ベスト8＞
1位 Get Myself Back（2010年）
2位 Baby Don't Cry（2007年）
3位 Say the word（2001年）
4位 Hide & Seek（2007年）
5位 Don't wanna cry（1996年）
6位 Showtime（2017年）
7位 Stranger（2015年）
8位 Hero（2016年）
＜30代男性ベスト8＞
1位 Baby Don't Cry（2007年）
2位 Get Myself Back（2010年）
3位 Finally（2017年）
4位 Don't wanna cry（1996年）
5位 SWEET 19 BLUES（1996年）
6位 Contrail（2013年）
7位 a walk in the park（1996年）
8位 Showtime（2017年）
＜40代女性ベスト8＞
1位 Get Myself Back（2010年）
2位 Baby Don't Cry（2007年）
3位 Say the word（2001年）
4位 Hide & Seek（2007年）
5位 Contrail（2013年）
6位 Stranger（2015年）
7位 Hero（2016年）
8位 CAN YOU CELEBRATE?（1997年）
＜40代男性ベスト8＞
1位 Baby Don't Cry（2007年）
2位 Finally（2017年）
3位 Get Myself Back（2010年）
4位 SWEET 19 BLUES（1996年）
5位 Showtime（2017年）
6位 Stranger（2015年）
7位 Hero（2016年）
8位 In Two（2017年）
そのほか、番組では安室さんが出演する、もう見ることができない懐かしのCMや、音楽雑誌、ファッション雑誌などで掲載されたインタビューをもとに、これまでに安室さんが何を語ってきたのかなど、様々なシーンから安室さんの25年を振り返る「25年間のお宝映像で振り返る！NAMIE AMURO's history 1993〜2018」や、安室さんのライブシーンを厳選した「ファンと選んだ安室奈美恵LIVE神シーンBESTセレクション」、ファンからの生投票で「今聞きたい」曲を決定した「ラスト1時間！あなたの生投票で次の曲が決まる安室奈美恵アンコールLIVE」を放送した。