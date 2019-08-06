µð¿Í¤Î¿¬¤Ë²Ð¡¢¥«¥®¤ò°®¤ë¡Ö¾®ÎÓ¡×¤È¡Ö²¬ËÜ¡×¤Î½ÅÂç¤ÊÌäÂêÅÀ¡Ú¼ÆÅÄ·®¤Î¥»¥Ö¥ó¥¢¥¤¥º¡Û
¡¡Àè½µ¡¢º£¥³¥é¥à¤Çµð¿Í¤Î¸½¾õ¤ò¼ºÂ®¤Èµ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¿¬¤Ë²Ð¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£7·î16Æü¤ÎÃÊ³¬¤Ç2°Ì¥Á¡¼¥à¤Ë10¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤«¤é3¾¡13ÇÔ¤Ç2°Ì¡¦DeNA3Ï¢ÇÔ¤·¤Æ0¡¦5¥²¡¼¥à¡¢3°Ì¡¦¹Åç¤Ë2¥²¡¼¥à¤ÈµÍ¤á´ó¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1¥Á¡¼¥à¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢10¥²¡¼¥àº¹°Ê¾åÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿2°Ì¤È3°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Æ±»þ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£µ²±¤Ë¤Ê¤¤¡£ÀµÄ¾¡¢Ìîµå¤ÏÉÝ¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤âºÇ¶á¤Îµð¿Í¡¢Éé¤±Êý¤¬°¤¤¡£Áê¼ê¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¶¥¤êÉé¤±¤¬Â¿¤¤¡£¼çÆ³¸¢¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï7·î28Æü¤Îºå¿ÀÀï¤¯¤é¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¡£¡ÒÃí1¡Ó¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢Àï¤¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Ê¢¤ÎÃæ¤Ï¤É¤¦¤«¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¼ê¤Î»Ü¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¡¢¡Ø»²¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡Ä¡Ù¤¬ËÜ²»¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¿ûÌîÃÒÇ·¤ÈÊÂ¤Ö2Ëç´ÇÈÄ¤Î»³¸ý½Ó¡¢ÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯¤ÎÎ¥Ã¦¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î¤òÀ©¤¹¤ë¼Ô¤Ï¥Ú¥Ê¥ó¥È¤òÀ©¤¹¤ë¡£6Æü¤«¤é¤ÏÃæÆü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¹Åç¤È¤Î9Ï¢Àï¡¢¤³¤È¤Ë¹ÅçÀï¤Ï¶ì¼ê¤Î¥Þ¥Ä¥À¤À¡£23Æü¤«¤é¤ÏDeNA3Ï¢Àï¡¢1ÆüÃÖ¤¤¤Æ27Æü¤«¤é¹ÅçÀï¤À¡£¤³¤³¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾è¤êÀÚ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£¸å¡¢µð¿Í¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¾®ÎÓÀ¿»Ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£DeNA3Ï¢Àï¡¢2Æü¤Î½ïÀï¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤¬¡¢3Æü¤Ï4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î»Í²ó¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤²¤é¤ì¤¿¡£µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´ßÅÄ¤¬Êá°ï¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¸¶´ÆÆÄ¤Ï4Æü¤â¤½¤Î´ßÅÄ¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï´ßÅÄËÜ¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¡£¸¶´ÆÆÄ¤é¤·¤¤ÇÛÎ¸¤À¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ¡¢´ßÅÄµ¯ÍÑ¤Ï¸¶´ÆÆÄ¤Î¾®ÎÓ¤Ø¤Î¥«¥Ä¤À¡£¾®ÎÓ¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥ª¥ì¤ò»È¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸¶´ÆÆÄ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤¤¤ä¡¢Ä¾ÁÊ¤·¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¡º£µ¨¤Î¾®ÎÓ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£ÅðÎÝÁË»ßÎ¨¤â¥»¡¦¥ê¡¼¥°â1¤À¡£¡ÒÃí2¡Ó¤À¤±¤É¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Ï¤Ê¤¼¤«¡¢µ¯ÍÑ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤À¡£Âè1¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÃºÃ«¤òFA¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¸¶´ÆÆÄ¤Ï¾®ÎÓ¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï»ä¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»¨²»¤è¤ê¤âµ¤¤¬¤«¤ê¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¾®ÎÓ¡¢³°¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ë¥ß¥Ã¥È¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤â½éµå¤«¤é¤Ê¤ó¤Æ¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¡£¤¢¤ì¤Ç¤ÏÅê¼ê¤Ï¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡£
¡¡³°³Ñ¤Î¡È½¤¤¤È¤³¤í¡É¤òÆÍ¤¤¤ÆÂÇ¼Ô¤¬ËÞÂà¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÌÙ¤±¤â¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê»×ÏÇ¤¬¸«¤¨¤ë¡£¥³¡¼¥¹¡¢¥³¡¼¥¹¤òÁÀ¤ï¤»¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¹¥Ä´»þ¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤¯¤é¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¡£ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é¥ª¥ì¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¾Ã¶ËÅª¤À¤·¡¢¼åµ¤¤Î¥ê¡¼¥É¤À¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤Åê¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏÉéÃ´¤À¤·¡¢Åê¼ê¿Ø¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤¿¤Á¤«¤éÂÐÀï¥Á¡¼¥à¤ÎÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÂÐºö¤È·¹¸þ¤À¤Ã¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤É¤Ã¤·¤ê¤È¹½¤¨¤ÆÅê¼ê¤¿¤Á¤Î¤¤¤¤ÉôÊ¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹¹©É×¤¬É¬Í×¤À¡£¤è¤¯¸À¤¦¤è¤¦¤ËÊá¼ê¤ÏÅê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È½÷Ë¼Ìò¡É¤À¡£Äâ¼ç¤ò¼¸Ó£·ãÎå¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¶¯¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤³¤³¤ÇÊ³µ¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤Ç¤¹¤ë¤À¡£
¡¡¤â¤¦1¿Í¡¢¸åÈ¾Àï¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿¤À¡£DeNA¤Î3ÀïÌÜ¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯ÄÙ¤·¤¿¡£²¬ËÜ¤ÇÉé¤±¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡²¬ËÜ¡¢¤ä¤¿¤é¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬Â¿¤¤¡£¥´¥ë¥Õ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¡×¤Î¾õÂÖ¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê³Ü¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¼¤«¤é¥Ð¥Ã¥È¤¬½Ð¤ÆÆâ³Ñµå¤ËµÍ¤Þ¤ë¡£³°³Ñµå¤Ë¤Ï±Ë¤°¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤òÁá¤¯¼è¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¡¢´Å¤¤µå¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡£²¿ÅÙ¤â¸À¤¦¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÂÇ·âÎý½¬»þ¤«¤é¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤òÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£´ðËÜ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡´ðËÜ¤È¸À¤¨¤Ð¿ûÌî¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¡£Åêµå¤ÏÆâ¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬´ðËÜ¤À¡£¤¤¤¤»þ¤Ï¤³¤³¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿¿¤Ã¤¹¤°·Ï¤ò6¡¢7³ä¡¢ÊÑ²½µå¤ò3¡¢4³ä¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½µå¤¬¼çÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢ÊÑ²½µå¤âÀ¸¤¤ë¡£¤³¤Î¤Ø¤ó¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬¹¥Ä´¤Ê»þ¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤â¿¤Ó¿¤Ó¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢ÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â°à½Ì¤·¤Æ»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¥ß¥¹¤â½Ð¤ë¡£¤³¤ó¤Ê»þ¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤¿¤Á¤À¡£¤¤¤¯¤é¼ãÎÓ¹¸¹°¡¢»³ËÜÂÙ´²¤é¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¡¢´Ý²Â¹À¤ÎÂåÌò¤ÏÌ³¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡DeNA¡¢¹Åç¤ÎÀª¤¤¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤½¤¦Ä¹¤¯Â³¤«¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÏ¢¾¡¤¹¤ì¤ÐÏ¢ÇÔ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎµÕ¤À¡£É¬¤ºÉâ¾å¤Ø¤ÎÂçÇÈ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤Þ¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¿Ø¤òÃæ¿´¤Ë²æËý¤Î»þ¤À¡£
¡¡»ä¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Î»ý¤Ä¶¯±¿¡¢¥Ä¥¤ò¿®¤¸µð¿Í¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¡£¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢´ÆÆÄÄÌ»»1000¾¡¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤¤¤è¤¤¤èÇ®¤¯¤Ê¤ë8·îÀïÀþ¤Ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡Ãí1¡¡7·î17Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤«¤é1ÅÀº¹Éé¤±¤Ï7»î¹ç¡¢2ÅÀº¹Éé¤±¤Ï3»î¹ç¡£28Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ï16ÂÐ4¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãí2¡¡º£µ¨¤Î¾®ÎÓ¤ÏÂÇÎ¨¡¦263¡¢ÅðÎÝÁË»ßÎ¨¤Ï¡¦588¡¢¤Á¤Ê¤ß¤Ë2°Ì¤Ïºå¿À¡¦ÇßÌîÎ´ÂÀÏº¤Î¡¦333¡£
¼ÆÅÄ·®¡Ê¤·¤Ð¤¿¡¦¤¤¤µ¤ª¡Ë
1944Ç¯2·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£Ë¡À¯Æó¹â»þÂå¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Ç5ÈÖ¡£60Ç¯²Æ¡¢61Ç¯¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¹Ã»Ò±àÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢62Ç¯¤Ëµð¿Í¤ËÅê¼ê¤ÇÆþÃÄ¡£³°Ìî¼êÅ¾¸þ¸å¤Ï´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤ÈÀÖ¤¤¼êÂÞ¤ò¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë½ÓÂ·ø¼é¤ÎÆüËÜ¿Í½é¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æµð¿Í¤ÎV9¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¼ç¤Ë1ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢ÅðÎÝ²¦6²ó¡¢ÄÌ»»579ÅðÎÝ¤ÏNPBÎòÂå3°Ì¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¡£80Ç¯¤Îµð¿ÍºßÀÒÃæ¤Ë2000ËÜ°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÆþÃÄÅö½é¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö12¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢70Ç¯¤«¤é¡Ö7¡×¤ËÊÑ¹¹¡¢²¦Äç¼£¤Î¡Ö1¡×¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤Î¡Ö3¡×¤È¤È¤â¤ËÌîµå¥Õ¥¡¥óÆ´¤ì¤ÎÈÖ¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÌ¾µå²ñÉûÍý»öÄ¹¡¢14Ç¯¤«¤éµð¿ÍOB²ñ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£
½µ´©¿·Ä¬WEB¼èºàÈÉÊÔ½¸
2019Ç¯8·î6Æü ·ÇºÜ