¿ÍÀ¸½é¤ÎÈà½÷¥²¥Ã¥È¡ª¡Ö¿ÍÀ¸¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Îø°¦¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¡¢¿Í´Ö¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Ë·àÅª¤ÊÊÑ²½¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ240Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡Ö¡ØÈà½÷¤¤¤Ê¤¤Îò¡áÇ¯Îð¡Ù¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÈà½÷¤¬¤Ç¤¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¶½Ì£¤¬Í¯¤¯¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤òËá¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡ÖÈà½÷¤Ë¤â¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë¤â¡¢ÎÉ¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¼«Ê¬¡×¤òÌÜ»Ø¤·»Ï¤á¤¿ÃËÀ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤«¤é¤Î»ëÀþ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£²¡Û¿§¡¹¤Ê¾ì½ê¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢³°½Ð¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡ÖµÙÆü¤È¤¤¤¨¤Ð¤º¤Ã¤È²È¤Ç¥²¡¼¥à¤·¤Æ¤¿²¶¤¬¡¢Ëè½µËö³°½Ð¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤È¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤È¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤â·Ú¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Éô²°¤ÇDVD¤òÎ®¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡×¤ÈÍ¶¤¤¤¢¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Î¤È¤¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¶¨Ä´À¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æâ¸þÅª¤ÊÀ³Ê¤«¤é¡¢¼Ò¸òÅª¤Ê¥¿¥¤¥×¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¢¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û¼¡¤ËÈà½÷¤Ë²ñ¤¨¤ëÆü¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡Ö¥Ç¡¼¥È¤Î¹Ô¤Àè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¹¬¤»¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤È²ñ¤¨¤Ê¤¤ÉáÃÊ¤ÎÆü¡¹¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Í·¤Ö·×²è¤òÎý¤Ã¤¿¤ê¡¢Èà½÷¤Èº³ºÙ¤Ê¥á¡¼¥ë¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ê¿ËÞ¤ÊËèÆü¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡ÛµÙÆü¤Ë¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡Ö¥Ç¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤ËÊ¿Æü¤Ï»Å»ö¤òÄ¶¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¶È¤äµÙÆü½Ð¶Ð¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È¸úÎ¨¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡ÖÈà½÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤â´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ë¥ä¥ëµ¤¤¬¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤È¤ÎÎø°¦¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¡Ö·ëº§¡×¤ä¡Ö¾Íè¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ò¼Â´¶¤·¤¿ÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤ÎÅØÎÏ¤¬Æó¿Í¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û½÷À¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¥³¥Ä¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¥â¥Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡ÖÈà½÷¤¬¤Ç¤¤Æ°ÊÍè¡¢½÷Í§Ã£¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö½÷À´·¤ì¡×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÛÀ¤ÎÍ§Ã£¤òºî¤ë¥³¥Ä¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼Â¤ÏÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¡ª¡×¤À¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢°Õ³°¤ÊÁê¼ê¤«¤éÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡ÛÀº¿ÀÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¡¢¾Ç¤é¤ºÊª»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡Ö¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¤ê¹²¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÀº¿ÀÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¡¢¡ÖÂç¿Í¤Î´ÓÏ½¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Î½÷À¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¡¢ÃË¤È¤·¤Æ¤Î¼«Âº¿´¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡Û¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥×¥é¥¹»×¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡¢°ì¿Í¤ÎÃË¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¨¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤«¤éÃËÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¼«¿®¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Êª»ö¤òÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈà½÷¤¤¤Ê¤¤Îò¡×¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤Û¤É¡¢½éÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¶¯Îõ¤Ê¤â¤Î¡£Îø°¦¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Èà½÷¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÃË¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ê¸â ÂöËá¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2013Ç¯12·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×240Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡Ú£±¡Û¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¶½Ì£¤¬Í¯¤¯¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤òËá¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡ÖÈà½÷¤Ë¤â¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë¤â¡¢ÎÉ¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¼«Ê¬¡×¤òÌÜ»Ø¤·»Ï¤á¤¿ÃËÀ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤«¤é¤Î»ëÀþ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖµÙÆü¤È¤¤¤¨¤Ð¤º¤Ã¤È²È¤Ç¥²¡¼¥à¤·¤Æ¤¿²¶¤¬¡¢Ëè½µËö³°½Ð¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤È¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤È¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤â·Ú¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Éô²°¤ÇDVD¤òÎ®¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡×¤ÈÍ¶¤¤¤¢¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Î¤È¤¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡Û¶¨Ä´À¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æâ¸þÅª¤ÊÀ³Ê¤«¤é¡¢¼Ò¸òÅª¤Ê¥¿¥¤¥×¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¢¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û¼¡¤ËÈà½÷¤Ë²ñ¤¨¤ëÆü¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡Ö¥Ç¡¼¥È¤Î¹Ô¤Àè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¹¬¤»¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤È²ñ¤¨¤Ê¤¤ÉáÃÊ¤ÎÆü¡¹¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Í·¤Ö·×²è¤òÎý¤Ã¤¿¤ê¡¢Èà½÷¤Èº³ºÙ¤Ê¥á¡¼¥ë¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ê¿ËÞ¤ÊËèÆü¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡ÛµÙÆü¤Ë¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡Ö¥Ç¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤ËÊ¿Æü¤Ï»Å»ö¤òÄ¶¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¶È¤äµÙÆü½Ð¶Ð¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È¸úÎ¨¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡ÖÈà½÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤â´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ë¥ä¥ëµ¤¤¬¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤È¤ÎÎø°¦¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¡Ö·ëº§¡×¤ä¡Ö¾Íè¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ò¼Â´¶¤·¤¿ÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤ÎÅØÎÏ¤¬Æó¿Í¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û½÷À¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¥³¥Ä¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¥â¥Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡ÖÈà½÷¤¬¤Ç¤¤Æ°ÊÍè¡¢½÷Í§Ã£¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö½÷À´·¤ì¡×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÛÀ¤ÎÍ§Ã£¤òºî¤ë¥³¥Ä¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼Â¤ÏÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¡ª¡×¤À¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢°Õ³°¤ÊÁê¼ê¤«¤éÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡ÛÀº¿ÀÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¡¢¾Ç¤é¤ºÊª»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡Ö¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¤ê¹²¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÀº¿ÀÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¡¢¡ÖÂç¿Í¤Î´ÓÏ½¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Î½÷À¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¡¢ÃË¤È¤·¤Æ¤Î¼«Âº¿´¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡Û¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥×¥é¥¹»×¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡¢°ì¿Í¤ÎÃË¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¨¤¿¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤«¤éÃËÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¼«¿®¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Êª»ö¤òÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈà½÷¤¤¤Ê¤¤Îò¡×¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤Û¤É¡¢½éÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¶¯Îõ¤Ê¤â¤Î¡£Îø°¦¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Èà½÷¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÃË¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ê¸â ÂöËá¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2013Ç¯12·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×240Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº