スゴレン
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女子に重宝される「聞き上手な男」を目指すための訓練９パターン
「聞き上手な男」がモテるとわかっていても、なろうと思ってすぐなれるものではありません。「あなたといると楽しい」と思ってもらえる男になるために…
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一晩だけでも夏休み気分に浸りたい！仕事帰りの夜デート９パターン
彼女と夏休みが合わなくても、デートまで諦める必要はありません。「仕事帰り」の短い時間でも、夏休み気分を楽しむ方法はいくらでもあるようです。そ…
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LINEで本命男子だけに見せる「脈あり行動」９パターン
「友だち」になった人と気軽にコミュニケーションを取ることができるLINE。好きな女性と定期的にトークする仲になったら、「脈ありサイン」を見逃さな…
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１秒前まで大好きだったけど…彼氏と急に別れたくなる瞬間９パターン
ずっとラブラブだった彼氏に対し、急に気持ちが冷めてしまったという女性もいることでしょう。では、どんなきっかけで女性は別れを決意するのでしょう…
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女の子に「時代遅れでしょ」と思われる男の美学９パターン
男性の間では「カッコいい」とされていることが、女の子の間では「カッコ悪い」ことだったりします。そのズレを理解しておけば、モテるために見当違い…
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デートでやめてほしい食事のメニュー８パターン
大好きな彼女と、おいしいものを食べたい。デートのとき、張り切って食事の内容を考える男性は多いと思います。しかし、せっかく男性が「彼女の喜ぶ顔…
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「そろそろ恋愛したい」と思ったときにすべき行動９パターン
彼女がいない時期が続くと、いつのまにか恋の仕方を忘れてしまうもの。そのまま恋愛から遠ざかってしまうのが不本意なら、何か行動に出たほうがいいの…
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夏祭りデートで酔っ払いにからまれたときの大人の対応９パターン
多くの人で賑わう「夏祭り」は、楽しい反面、トラブルにも遭遇しやすいもの。デート中に危険が迫ることがあったら、落ち着いて彼女を守り、男の度量を…
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あの人が一番素敵だった…密かに忘れられない男性９パターン
モテる男になるためのヒントは、女の子が過去に付き合った「忘れられない男」にあるかもしれません。そこで今回は、10代から30代の独身女性326名に聞…
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付き合う上で「これだけは一緒じゃないと！」と女性が重視する価値観９パターン
容姿や性格など、恋人を選ぶ上での条件は色々ありますが、実際に長く付き合っていくためには、より具体的なレベルでの「共通点」が必要なようです。そ…
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彼と初めての国内旅行で行ってみたい観光地９パターン
彼女と初めての国内旅行は、二人の仲をより深められる場所へ行きたいもの。では、女性は、国内のどのような場所に行くと、彼との距離を縮められると思…
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「イケてるメガネ男子」に必要なメガネ以外の要素９パターン
「メガネ男子」を好む女性は少なくありませんが、「メガネをかけていれば誰でもいい」というわけではないようです。メガネ以外に、どのようなポイント…
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女の子が遅刻して来ないとき、前向きになれる考え方７パターン
デートで女の子が遅刻。「もしかしたら、デートのことを忘れているのかも・・・」と不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、後ろ向…
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デートにおける最初の一言９パターン
デートの待ち合わせ場所に現れた女の子に対して、みなさんはどのように声を掛けているのでしょうか。最初の声の掛け方で、その後の会話の盛り上がり方…
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「わかってる！」と感激される浴衣女子へのエスコート９パターン
花火大会など、女性が浴衣姿で登場する機会の多い夏。デート中に普段よりも一歩踏み込んだ気遣いを示せば、男としての評価がワンランクアップしそうで…
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だから何？と女性を興ざめさせる「意味不明な男の自慢」９パターン
男性から自慢話を聞かされて、嫌な気分になる女性は多いもの。ましてやそれが無意味な自慢であればなおさらでしょう。そこで今回は10代から20代の独身…
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この人なんなの？デートの誘いを断ったあとの態度の豹変９パターン
思い切って気になる女性をデートに誘ったのに、断られてしまったら気落ちするのは当然でしょう。とはいえ、ここで残念なリアクションを返してしまった…
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「この人、出世は無理だな」と思われてしまう仕事中の口癖９パターン
世の女性は、好意の有無に限らず、周囲の男性の言動をよくチェックしています。そのため、職場での発言によっては「出世しない男」と判断され、「未来…
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「わかってる！」と喜ばれる夏ファッションの褒めどころ９パターン
キレイになろうと日々努力する女性の「美しさ」を褒めることは、仲良くなるための近道。できれば女性が「そこを褒められたかったの」と思うような、上…
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恋愛経験のない女子が初カレに求めること９パターン
どんな恋愛を理想とするかは、人それぞれ。ですが、あまり恋愛経験のない女性には、彼女たち特有の「理想の恋愛像」があるようです。そこで今回は、『…