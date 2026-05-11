今日5月11日(月)は、本州付近は高気圧に覆われ広く晴れるでしょう。ただ、関東は山沿いを中心に午後は急な雨や雷雨に注意が必要です。沖縄は梅雨前線の影響で激しい雨となる所がある見込みです。

本州は広く晴天

今日11日(月)は本州付近は高気圧に覆われ、九州から北陸、東北南部にかけて広く晴れる見込みです。風も弱く、屋外で過ごしやすい一日となりますが、日差しが強く気温が上がるでしょう。最高気温は、福岡・大阪・名古屋、東京など25℃以上の夏日になりそうです。熱中症対策として、こまめな水分補給や日陰の利用を心がけてください。

関東は山沿いを中心に雷雨に注意

関東甲信はおおむね晴れますが、午後は山沿いを中心に大気の状態が不安定となり、群馬や栃木、長野の山間部では急な雨や雷雨のおそれがあります。晴れていても外出の際は折りたたみ傘を用意し、ゴロゴロと雷の音が聞こえたら、安全な建物内へ避難するようにしてください。

沖縄は激しい雨

沖縄地方は梅雨前線の影響で広く雨となり、沖縄本島や先島諸島を中心に局地的に雷を伴った激しい雨が降るおそれがあります。短時間に道路冠水や側溝の増水が発生する可能性があるため、車の運転はスピードを控えめにし、低い土地や用水路付近には近づかないよう注意してお過ごしください。