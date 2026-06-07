関節ケアの第一人者である角田紀臣が、YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」にて「【股関節の痛みや詰まりが邪魔をしていた!?】ゴルフの不調に繋がる原因を徹底ケア【遠藤章造さん】」を公開した。動画では、ゲストの遠藤章造氏が抱えるゴルフ不調の根本原因に迫り、筋膜の癒着と関節のズレがスイングに与える悪影響を解き明かしている。 遠藤氏の身体を調べると、左股関節は筋膜の滑走性が著しく低下し、右股関節