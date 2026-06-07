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意外と知らないゴルフ不調の本当の原因…ココリコ遠藤章造も驚愕した「筋膜の癒着」と改善法

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関節ケアの第一人者である角田紀臣が、YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」にて「【股関節の痛みや詰まりが邪魔をしていた!?】ゴルフの不調に繋がる原因を徹底ケア【遠藤章造さん】」を公開した。動画では、ゲストの遠藤章造氏が抱えるゴルフ不調の根本原因に迫り、筋膜の癒着と関節のズレがスイングに与える悪影響を解き明かしている。



遠藤氏の身体を調べると、左股関節は筋膜の滑走性が著しく低下し、右股関節はインピンジメント（詰まり）を起こしていた。角田氏はこの状態を「上半身に伝えるエネルギーを全部邪魔している」と指摘する。さらに腹部を確認すると、腹直筋、大腰筋、腸骨筋が硬直して伸び縮みできない状況になっていた。この腹部の硬直がスイング時の正しい回転を阻害し、回転不足を左肩や首で無理にカバーしようとするため、首や肩に過度な負担が蓄積していたという。



続いて肩と首のケアへ移行する。角田氏は、遠藤氏の打ち方がアメリカ系のゴルファーに見られる特有のフォームであると分析し、肩関節を無理に内側に入れることで「巻き肩」を引き起こしやすいと解説した。また、食いしばりによって顎の筋膜が癒着し、そこを通過する三叉神経を圧迫することで、目の奥の痛みや頭痛の要因になっていることも判明する。角田氏は、痛みを伴う強い力で揉みほぐすのではなく、「弾く・揺らす」という最新の科学的エビデンスに基づいたアプローチで、優しく筋膜をリリースしていった。



すべての施術を終え、全身の連動性を取り戻した遠藤氏は、実際にクラブを振ってスムーズな動きの変化に驚きの声を上げた。原因不明の痛みやスポーツの不調の背後には、思いもよらない筋膜の癒着や関節のズレが潜んでいる。適切なアプローチで身体のバランスを整えることの重要性がよく分かる内容となっている。