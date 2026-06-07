気象予報士の松浦悠真が、『【5月まとめ】史上2位の高温予報はどこまで当たっていた？｜天候まとめ #マニアック天気 #長期予報 #予報検証』と題した動画を公開した。動画では、記録的な高温となった5月の天候を振り返り、事前の1ヶ月予報がどこまで的中していたのか、なぜ予測と実況にズレが生じたのかを気象学の観点から詳細に検証している。 松浦はまず、5月の天候の特徴について「気温は全国的に平年より高く、日照時間は