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知っておきたい、5月が「過去2番目の高温」になった理由 気象予報士が予測とのズレを徹底検証

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気象予報士の松浦悠真が、『【5月まとめ】史上2位の高温 予報はどこまで当たっていた？｜天候まとめ #マニアック天気 #長期予報 #予報検証』と題した動画を公開した。動画では、記録的な高温となった5月の天候を振り返り、事前の1ヶ月予報がどこまで的中していたのか、なぜ予測と実況にズレが生じたのかを気象学の観点から詳細に検証している。



松浦はまず、5月の天候の特徴について「気温は全国的に平年より高く、日照時間は全国的に平年並みか多くなりました」と総括。「高温多照」が特徴的な1ヶ月であったと語る。特に日本の全体の気温としては、統計開始以来2番目に高い記録的な高温となり、北陸、近畿、九州北部などでは過去最高気温を更新した。



続けて、4月30日に発表された1ヶ月予報との答え合わせを実施。気温の全国的な高さは大筋で当たっていたものの、南西諸島での高温予想が外れたことや、西日本での降水量の少なさ、全国的な多照などが十分に予測できていなかったと指摘する。



その原因として松浦は、高度500hPaの予測と実況の天気図を比較。「正の北極振動がかなり明瞭になったということで、この中緯度帯の正偏差が大きくなった」と説明する。予測段階ではこの北極振動の影響をうまく表現できず、日本付近の強い高気圧による顕著な高温を予測しきれなかったという。また、予測では日本の西側に気圧の谷ができるとされていたが、実況ではそれが弱かったため、高気圧に覆われやすく「五月晴れ」が長く続いたと解説した。



最後に松浦は、「偏西風が平年よりもかなり北寄りを流れるという予測があまりできていなかった」と述べ、これが予測と実況のズレを生んだ大きな要因であると結論付けた。北極振動の予測は1ヶ月単位では難しいとしつつも、今後の予測精度の向上に期待を寄せている。日々の天気予報の裏側にある、複雑な大気現象のメカニズムを学べる内容となっている。