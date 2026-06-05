カリナンに次ぐ人気モデルが改良ロールス・ロイスはEV『スペクター』を改良し、新たに「シリーズII」として展開する。航続距離の延長、数多くのカスタマイズオプションの追加、そして同社史上最高の出力を実現した。【画像】静寂に包まれるロールス・ロイスの超高級EV、改良型が登場【スペクター・シリーズIIを詳しく見る】全40枚スペクターは初公開から4年が経ち、V12エンジンを搭載したセダン『ゴースト』や『ファントム』を抜