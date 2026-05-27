横須賀市役所（資料写真）横須賀市は２７日、市内小売店の一部で「無色透明」の袋が品薄になっているとして、６月１日から当面の間、「白色半透明」の袋もごみ袋として使用可能とすると発表した。市廃棄物対策課によると、これまで「缶・びん・ペットボトル」と「プラスチック資源」「不燃ごみ」のごみの排出には無色透明の袋を指定してきた。しかし、市が市内小売店２８店舗に無色透明の袋の在庫状況を聞き取りしたところ、