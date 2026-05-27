「ドジャース−ロッキーズ」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前会見で２７日（日本時間２８日）に先発する大谷翔平投手について「明日は打つ予定」と投打同時出場になることを発表した。大谷は前回登板となったパドレス戦で４登板ぶりに投打二刀流での出場。初回に先頭打者アーチを放って自らを援護し、投げては５回無失点で勝利投手になった。負けられない地区首位攻防第３戦でチームの勝利