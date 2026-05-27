「ドジャース−ロッキーズ」（２６日、ロサンゼルス）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前会見で２７日（日本時間２８日）に先発する大谷翔平投手について「明日は打つ予定」と投打同時出場になることを発表した。

大谷は前回登板となったパドレス戦で４登板ぶりに投打二刀流での出場。初回に先頭打者アーチを放って自らを援護し、投げては５回無失点で勝利投手になった。負けられない地区首位攻防第３戦でチームの勝利に大きく貢献。ドジャースはこれで勢いを加速させた。

前日の試合でも初回に痛烈な二塁打を放つなど、２４日のブルワーズ戦で連続試合安打記録はストップしたが、好調を維持している。

またロッキーズは正式に菅野智之投手が第３戦に先発することを発表。今季４度目となる中４日でのマウンドになる。

大谷は今年３月の侍ジャパンでチームメートだった先輩右腕とマウンドで、そして打席で勝負することになる。４月１７日の対戦では３打数２安打をマークし、菅野がオリオールズに在籍した昨年は初対戦で２打数２本塁打を放っていた。