三菱重工浦和レッズレディースは25日、MF水谷有希がフットサルに挑戦するため、2025−26シーズンをもってチームを離脱することを発表した。1996年4月11日生まれで現在30歳の水谷はJFAアカデミー福島、筑波大学女子サッカー部でのプレーを経て、2015年から特別指定選手として浦和レッズレディースでプレー。2019年に正式加入し、これまで浦和一筋でプレーしてきた。2025−26シーズンはリーグ戦4試合、リーグカップ1試合、皇后杯