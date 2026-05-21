宮〓駿監督のアニメ映画『魔女の宅急便』が、スタジオジブリの監修により4Kデジタルリマスター化され、6月19日より全国のIMAX劇場にて期間限定上映。この度、本作の予告編が解禁され、IMAX上映限定の入場者プレゼント実施も決まった。【動画】名作『魔女の宅急便』が鮮やかに蘇るIMAX予告本作は、魔女の血を受け継ぐ13歳の少女・キキが魔女のしきたりに従い、相棒の黒猫ジジとともに故郷を旅立ち、様々な人との出会いを通じ、