今年の芸能活動の休養を発表した歌手で女優の小泉今日子が、かねて交際が取りざたされていた俳優・豊原功補と “破局” していたと『WEB女性自身』に報じられた。「小泉さんと豊原さんは、2015年ごろから恋愛関係に至ったとされています。当時、豊原さんは既婚者だったので不倫になりますが、小泉さんが2018年2月に自身のウェブサイトで《俳優豊原功補氏は同じ夢を追う同士》と関係を認め、豊原さんも会見をおこないました。以